TITULAR NAGUSIAK

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Albiste izango dira: Espainiako eta Frantziako suteak, sexu-erasoak Bilbon eta Tuteran, eta Donostiako Aste Nagusiko programazioaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

(Foto de ARCHIVO) Bomberos intentan extinguir el incendio desatado en Gironda, en el sur de Francia REMITIDA / HANDOUT por SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/7/2026

Girondako sutea. Argazkia: Agentziak

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EITB

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Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 27ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Espainiako eta Frantziako suteak: 250.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte Frantzia hegoaldeko Gironda departamenduan, azken mende erdiko sute larriena jo dutenaren ondorioz, eta dagoeneko 42.000 hektarea erre dira. Garrak Burdeos hiritik 15 kilometrora daude. Bestalde, Avila, Madril eta Toledo erasaten ari diren suteak "poliki" ari dira garatzen, baina "positiboki behintzat", Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak jakinarazi duenez. 

- Sexu erasoak Bilbon eta Tuteran43 urteko emakume batek sexu-erasoa salatu du asteburuan Bilbon, eta, ustezko erasotzailea, 26 urteko gizona, atxilotu du Ertzaintzak sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita. Halaber, Tuterako jaietan asteburuan adingabe batek jasandako sexu erasoa ikertzen ari da Foruzaingoa. Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute.

- Donostiako Aste Nagusiko programazioaren aurkezpena: Jon Insausti Donostiako alkateak eta Ana Lopez Loyarte Festa zinegotziak Aste Nagusiaren programazioa aurkeztuko du. Aurtengo Aste Nagusia abuztuaren 8tik 15ra ospatuko da.

Suteak Sexu erasoak Donostiako Aste Nagusia 2025 Gizartea

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