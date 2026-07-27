Albiste izango dira: Espainiako eta Frantziako suteak, sexu-erasoak Bilbon eta Tuteran, eta Donostiako Aste Nagusiko programazioaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 27ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Espainiako eta Frantziako suteak: 250.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte Frantzia hegoaldeko Gironda departamenduan, azken mende erdiko sute larriena jo dutenaren ondorioz, eta dagoeneko 42.000 hektarea erre dira. Garrak Burdeos hiritik 15 kilometrora daude. Bestalde, Avila, Madril eta Toledo erasaten ari diren suteak "poliki" ari dira garatzen, baina "positiboki behintzat", Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak jakinarazi duenez.
- Sexu erasoak Bilbon eta Tuteran: 43 urteko emakume batek sexu-erasoa salatu du asteburuan Bilbon, eta, ustezko erasotzailea, 26 urteko gizona, atxilotu du Ertzaintzak sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita. Halaber, Tuterako jaietan asteburuan adingabe batek jasandako sexu erasoa ikertzen ari da Foruzaingoa. Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute.
- Donostiako Aste Nagusiko programazioaren aurkezpena: Jon Insausti Donostiako alkateak eta Ana Lopez Loyarte Festa zinegotziak Aste Nagusiaren programazioa aurkeztuko du. Aurtengo Aste Nagusia abuztuaren 8tik 15ra ospatuko da.
Te puede interesar
Madril, Avila eta Toledoko suek zertxobait hobera egin dute meteorologiari esker
Suteek 77.000 hektarea kiskali dituzte jada: 47.000 Burgoondon (Avila), 27.000 hektarea Madrilgo mendilerroan eta 2.000 hektarea Toledon. 90.000 pertsona inguru daude ebakuatuta edo konfinatuta.
Euskal Encounter topaketa amaitu da BECen, 5.000 parte-hartzaile eta bisitarien bikoitzarekin
Antolatzaileek prestakuntza- eta dibulgazio-jardueren harrera ona nabarmendu dute, gizartea eraldatzen ari diren teknologiak ulertzeko gero eta interes handiagoa dagoela berretsi baitute.
Tuterako jaietan adingabe baten bortxaketa ikertzen ari dira
Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute. Tuterako Udaleko taldeek adierazpen instituzionala onartu dute, erasoaren aurrean "erabateko gaitzespena eta gaitzespena" adierazteko.
Vall d'Uixoko (Castello) suteak kontrolik gabe jarraitzen du, eta 6500 hektarea kiskali ditu jada
Larunbatean sutea piztu zenetik 15 udalerritako 16.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte. Hainbat erakundetako 450 profesional baino gehiago ari dira sua itzaltzeko lanetan.
63 urteko gipuzkoar bat hil da Ordesako naturgunean erorita
Gertaera 11:15 aldera jazo da. Harri batek mendizalea jo du, bi lagunekin zihoala. Ondorioz, malda handiko mendi-mazela batetik behera erori da.
Gorpu bat aurkitu dute Pasaiako portuko uretan
Herritar batek 16:00ak aldera ohartarazi du gorpu bat zegoela uretan, eta Ertzaintzak atera du bertatik. Biktima ez dute oraindik identifikatu.
Bederatzi pertsona artatu dituzte Arrasaten, eraikin bateko etxabean piztu den sutearen ondorioz
Gazteak batu ohi diren inguru batean, sua hartu du erosketa-orga batek eta, beroaren eraginez, lokal baten sarrera lehertu da. Ikerketa abiatu da gertatutakoa argitzeko.
Berpiztu da ostiralean Castejonen piztutako sutea
Castejon Villa hotelaren inguruan berpiztutako sua itzaltzeko lanean ari dira suhiltzaileak, eta ez da inor zauritu.
Ikuspenik gabe eta garrez inguratuta ibili da suhiltzaileen kamioi bat Madrilen
Kamioi batean zihoazen suhiltzaileak arriskuaz ohartarazi dira, eta aurrera egiteko bidea aurkitzeko kezka agertu dute. Egoera zail eta arriskutsu horren aurrean bideoan entzun daitezkeen esaldietako batzuk hauek dira: "Ez dugu ezer ikusten", "Hau oso arriskutsua da" eta "Kamioia hemen gelditzen bada, flipatu egingo dugu" .