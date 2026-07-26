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Euskal Encounter topaketa amaitu da BECen, 5.000 parte-hartzaile eta bisitarien bikoitzarekin

Iragarkia
BARAKALDO (BIZKAIA), 23/07/2026.- Imagen del BEC de Barakaldo, donde este jueves da inicio a la XXXIV edición de la Euskal Encounter, que reúne a más de 4.000 ordenadores y alrededor de 5.000 participantes. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Antolatzaileek prestakuntza- eta dibulgazio-jardueren harrera ona nabarmendu dute, gizartea eraldatzen ari diren teknologiak ulertzeko gero eta interes handiagoa dagoela berretsi baitute.

Teknologia Bilbao Exhibition Centre Bizkaia Gizartea

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