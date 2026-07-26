BASO-SUTEAK FRANTZIAN

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Girondako suteak 240 etxebizitza suntsitu ditu eta 75 suhiltzaile zauritu dira

42.000 hektarea kiskali ditu jada suteak, eta 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte. Agintariek, hala ere, baztertu egin dute oraingoz Bordele husteko aukera.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Girondako baso-suteak kontrolik gabe jarraitzen du, eta dagoeneko 240 etxebizitza suntsitu eta 75 suhiltzaile zauritu ditu, prefeturak igande honetan zabaldutako azken balantzearen arabera.

Sutea joan den asteazkenean piztu zen, Arcachongo badiaren inguruan, eta ordutik 42.000 hektarea erre ditu. Gainera, 220.000 pertsona etxetik edo oporretako ostatuetatik alde egitera behartu ditu, Frantzian aurrekaririk gabeko kopurua. Sua Bordeletik 15 bat kilometrora dago gertueneko puntuan.

Hala ere, Thomas Cazenave Bordeleko alkateak adierazi duenez, oraingoz ez dago hiria ebakuatzeko asmorik. Dena den, udalerria agertoki guztietarako prestatuta dagoela azpimarratu du, haizearen norabidea aldatuz gero egoerak okerrera egin baitezake.

Bien bitartean, Bordeleko Udala milaka ebakuatuak premiaz hartzeko prestatutako guneetatik irten eta egonaldi luzeagoetarako ostatu egokiagoetara eramateko lanean ari da.

2.500 suhiltzaile ari dira sua itzaltzen

Sutea itzaltzeko lanetan 2.500 suhiltzaile ari dira, 1.500 militarrek, 1.200 poliziak eta jendarmeek eta 18 aire-baliabidek lagunduta. Horien artean dago A400M hegazkin militar bat, suaren aurkako lanetarako egokitua eta suaren aurkako produktua jaurtitzeko gaitasuna duena.

Suteak garraioan ere eragin handia izaten jarraitzen du. A63 autobidea, Bordele eta Espainia lotzen dituen bide nagusia, itxita dago hainbat tartetan, eta Bordele hegoaldeko tren-zirkulazioa ere etenik dago.

Bestalde, Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak ohartarazi du egoera "oso txarra" dela oraindik.

Landetako suteak bilakaera hobea izan du

Landetan, Biscarrosse inguruan piztutako suteak bilakaera hobea izan du azken orduetan. Sua hobeto mugatuta dago, eta, oraingoz, ez ditu 3.600 hektarea baino gehiago erre.

Sute horren ondorioz 36.000 pertsona ebakuatu dituzte, baina horietatik 3.000 inguruk etxera itzultzeko baimena jaso dute dagoeneko, segurtzat jotako eremuetan.

Frantzian beste sute batzuk ere aktibo daude oraindik: Var departamenduan haizeak sua berriz indartu du, eta suteak piztuta jarraitzen du, halaber, Korsikan eta Alpe Garaietan.

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