Rubiok Lavrovi esan dio AEB prest dagoela Errusia eta Ukrainaren artean bitartekari lanak egiteko
Kremlinek 2022tik bi herrialdeen arteko gatazka laster konpontzeari buruzko baikortasuna murriztu du.
Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak ostegun honetan Sergei Lavrov Errusiako Atzerri ministroari esan dionez, bere herrialdea prest dago Errusiaren eta Ukrainaren artean bitartekari lanak egiteko 2022tik zabalik dagoen gerran. Hala ere, Kremlinek baikortasuna murriztu du gatazka laster konpontzeari buruz.
"Egoera honetan, ez nintzateke baikorregi agertuko. Kontaktuak daude. Hori beti da positiboa, baina ez dago dinamika berri bati edo bultzada berri bati buruz hitz egiteko arrazoirik", esan du Dmitri Peskov presidentearen bozeramaileak Rubio eta Lavroven arteko bileraren ostean emandako prentsaurrekoan.
Hala ere, Moskuk "negoziatzaile estatubatuarrak libratzea" eta "elkarrizketarekin jarraitzeko Moskura bidaiatu ahal izatea" espero duela esan du Errusiako bozeramaileak, Steve Witkoffek eta Jared Kuchnerrek Irango egoeran duten inplikazioari erreferentzia eginez.
Bilera Manilan
Rubiok "ontzat" eta "zintzotzat" jo du bere homologoarekin Manilan izandako elkarrizketa; izan ere, Asiako Hego-ekialdeko Nazioen Elkartearen Kanpo Harremanetarako bileran izan dira biak. Era berean, Washingtonek "gerrari amaiera emateko" rol "eraikitzailea" izateko prest dagoela berretsi du.
Bestalde, Errusiako Atzerri ministroak esan du "benetako egoeraren berri" eman diola Rubiori, eta "Kieveko erregimena armatzen jarraitzea onartezina" dela azpimarratu du.
Errusiak, halaber, Moskuri "porrot estrategikoa" eragin nahi dioten politika "desegonkortzaileak" bultzatzea leporatu die Europako herrialdeei.
Moskuren eta Kieven arteko bake negoziazioak, Washingtonen bitartekaritzarekin, geldirik daude otsailetik, AEBk Iranen aurkako erasoa hasi zuenetik.
Ordutik, ukrainarrek Errusiaren aurkako erasoak areagotu dituzte, eta, horren aurrean, Moskuk Kieven eta Odesako portuaren aurkako bonbardaketak areagotu ditu, Itsaso Beltzean.
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