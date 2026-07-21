Libanok eskatuz gero, Hezbollah-rekin hitz egiteko prest dagoela esan du Trumpek
Estatu Batuetako presidentea Israelgo Armada Libano hegoaldetik irteteko negoziazioak bultzatzen ari da. Bitartean, ordea, tropa israeldarrak Libanoko Armadaren aurka tiro egin dute, "ohartarazpen" gisa.
Donald Trump AEBko presidentea Hezbollah-rekin, Iranen aliatua den Libanoko erakunde xiitarekin, hitz egiteko prest agertu da, Israelgo Armadak Libanoko tropei "ohartarazpen gisa" tiro egin dien egun berean.
Trumpek Joseph Aoun Libanoko presidentea hartu du Etxe Zurian, Israelgo tropak Libanoko hegoaldetik erretiratzea ekarriko duten negoziazioak bultzatzeko asmoz. Aounek eskatuz gero, Hezbollah-rekin ere hitz egiteko prest egongo dela esan du, Ekialde Hurbileko herrialdera egonkortasuna eramateko. AEBko presidenteak adierazi duenez, "mundu guztiarekin" hitz egiten du, "baita askok hitz egin beharko ez nukeela uste duten pertsonekin ere, eta gauzak ondo ateratzen dira".
Israelek eta Libanok bakerako akordio bat sinatu zuten joan zen ekainaren 26an Washingtonen AEBak bultzatuta. Horren arabera, esparru batzuk ezarriko dira eta Israelgo indarrak pixkanakako erretiratzen hasiko dira Libanoko hegaldetik, Libanoko Armadari "gune pilotu" izenekoetan kontrola emanda.
Hala ere, akordio horretan adostutakoa gorabehera, Israelek Hezbollah-ren aurkako erasoei eusten die Libanon.
Etxe Zurian egindako bileran, Aounek adierazi du Nabih Berrik, Libanoko Parlamentuko presidente eta Hezbollah-etik gertu dagoen alderdi xiita bateko buruak, bake-ahaleginak babesten dituela eta "gerra amaitzea" nahi duela.
Libanoko tropen aurkako tiroak
Aoun eta Trump presidentearekin giro onean biltzen den bitartean, Israelgo Armadak Libanoko tropei tiro egin die, baina "airera egindako abisu-tiroak" izan direla adierazi du, Libanoko taldea "ezarritako atzera-egite eremutik haratago sartu zelako".
Israelgo komunikatu militarraren arabera, astearte honetan Libanoko militar talde batek, "ingeniarien ibilgailu batekin" batera, 150 metro inguru gainditu zuen Israelek Zawtar al Gharbiya udalerrian zuen espazioa, "aldeen arteko akordioen aurka".
Eremuan ziharduten FDIko soldaduek "abisu-tiroak" egin zituztela "airera" jakinarazi du eta horiek ez zituztela "arriskuan jarri" Libanoko Indar Armatuetako langileak.
Libanoko Armadaren komandoak ohartarazi du "eraso honek oztopatu" egingo duela "hedapen neurriak ezartzea".
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