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Israelek eta Libanok bake akordioa lortu dute Estatu Batuen bitartekaritzarekin

Benjamin Netanyahuk iragarri duenez, Washingtonen lortutako akordioaren ostean, Libano hegoaldean dauden indar israeldarrak bi eremutatik erretiratuko dira. Hezbollah-ek, bere aldetik, ez du akordioa onartu.

June 18, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: Israeli artillery shelling has continued for the fourth consecutive day targeting the outskirts of Kfartebnit and the Ali al-Taher area in southern Lebanon, amid escalating tensions along the border region. Hezbollah stated in an official statement that Israeli forces have been attempting to advance toward Kfartebnit from multiple axes, supported by heavy artillery fire and intensified aerial surveillance, adding that its fighters have repelled these attempts using missiles, drones, and other weapons, claiming losses among Israeli forces...On the other hand, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said via X that Israeli forces are operating within a so-called A?â‚¬L“security zoneA?â‚¬Ât in southern Lebanon, approximately 10 kilometers inside Lebanese territory, stating that the military continues its operations to eliminate threats and enhance security for northern Israeli residents. Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay 18/6/2026
Bonbardaketak Libanon. Artxiboko argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo eta Libanoko gobernuen ordezkaritzak lankidetza elkarrizketa formalak hasteko bake akordio batera iritsi dira ostiral honetan, Washingtonen, Estatu Batuak bitartekari direla.  

Akordioa Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak iragarri du. Bere hitzetan, akordio horrek "bake eta segurtasun iraunkorra" ezarriko du eskualdean. Hala ere, diplomazia estatubatuarraren buruak ohartarazi du "lan asko eta denbora" beharko dela bi herrialdeak gatazkaren aurretik zuten egoerara itzultzeko. "Lehen urratsa baino ez dela eman", esan du.

Akordio horren baitan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri du Libano hegoaldean dauden indar israeldarrak bi eremutatik erretiratuko direla, Libanoko armadak ordezkatu ditzan.

"Libanoko Armada lurraldea hartzeko antolatzen ari da. Bi eremu pilotu prestatzen ari gara, biak Israelgo Defentsa Indarren gomendioz", esan du aldez aurretik grabatutako mezu batean. Horietako bat "segurtasun eremutik" kanpo dago , Litani ibaiaren hegoaldean. Bestea ibai horren iparraldean kokatu dute, Israelek okupatutako zerrendaren barruan.

Hala ere, Hezbollah akordio horren aurka agertu da. Izan ere, Israelgo armadaren eta milizia xiitaren arteko borrokek ez dute etenik; Iranen eta AEBren arteko bake akordioak ez du gelditzea lortu. 

Azken 24 orduetan, 13 pertsona hil dira Israelen erasoen ondorioz. Libanoko Osasun Larrialdietarako Operazio Zentroak ohar batean adierazi duenez, ia lau hilabeteko gatazkaren ondoren, 4. 243 dira hildakoak eta 12.186 zauriak.

Testuinguru horretan, Hassan Fadlallah Hezbollah taldeko bozeramaileak Libanoko agintariei ohartarazi die ezingo dutela akordioa bete, "gerra zibila hasi ezean". Indar xiitaren bozeramaileak adierazi du Hezbollahek Libanoko agintariek hartutako edozein neurriri aurre egingo diola eta oposizioa "oso serioa" egingo dutela.

 

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