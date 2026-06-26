Israelek eta Libanok bake akordioa lortu dute Estatu Batuen bitartekaritzarekin
Benjamin Netanyahuk iragarri duenez, Washingtonen lortutako akordioaren ostean, Libano hegoaldean dauden indar israeldarrak bi eremutatik erretiratuko dira. Hezbollah-ek, bere aldetik, ez du akordioa onartu.
Israelgo eta Libanoko gobernuen ordezkaritzak lankidetza elkarrizketa formalak hasteko bake akordio batera iritsi dira ostiral honetan, Washingtonen, Estatu Batuak bitartekari direla.
Akordioa Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak iragarri du. Bere hitzetan, akordio horrek "bake eta segurtasun iraunkorra" ezarriko du eskualdean. Hala ere, diplomazia estatubatuarraren buruak ohartarazi du "lan asko eta denbora" beharko dela bi herrialdeak gatazkaren aurretik zuten egoerara itzultzeko. "Lehen urratsa baino ez dela eman", esan du.
Akordio horren baitan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri du Libano hegoaldean dauden indar israeldarrak bi eremutatik erretiratuko direla, Libanoko armadak ordezkatu ditzan.
"Libanoko Armada lurraldea hartzeko antolatzen ari da. Bi eremu pilotu prestatzen ari gara, biak Israelgo Defentsa Indarren gomendioz", esan du aldez aurretik grabatutako mezu batean. Horietako bat "segurtasun eremutik" kanpo dago , Litani ibaiaren hegoaldean. Bestea ibai horren iparraldean kokatu dute, Israelek okupatutako zerrendaren barruan.
Hala ere, Hezbollah akordio horren aurka agertu da. Izan ere, Israelgo armadaren eta milizia xiitaren arteko borrokek ez dute etenik; Iranen eta AEBren arteko bake akordioak ez du gelditzea lortu.
Azken 24 orduetan, 13 pertsona hil dira Israelen erasoen ondorioz. Libanoko Osasun Larrialdietarako Operazio Zentroak ohar batean adierazi duenez, ia lau hilabeteko gatazkaren ondoren, 4. 243 dira hildakoak eta 12.186 zauriak.
Testuinguru horretan, Hassan Fadlallah Hezbollah taldeko bozeramaileak Libanoko agintariei ohartarazi die ezingo dutela akordioa bete, "gerra zibila hasi ezean". Indar xiitaren bozeramaileak adierazi du Hezbollahek Libanoko agintariek hartutako edozein neurriri aurre egingo diola eta oposizioa "oso serioa" egingo dutela.
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