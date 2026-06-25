LURRIKARAK VENEZUELAN
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Euskal jatorria duen emakume bat, Venezuelako lurrikaran desagertutakoen artean

Hasieran Lehendakaritzak eta familiaren iturriek haren heriotza baieztatu badute ere, erreskate taldeak haren bila ari dira oraindik, eraikin bat behera etorri eta gero.

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EITB

Azken eguneratzea

Euskal jatorria duen emakume bat, Alazne Solabarrieta izenekoa, Venezuelako lurrikaren ondorioz desagertutakoen artean dago.

Hasieran, emakumea hilda dagoela baieztatu dute Lehendakaritzak eta familiaren iturriek, baina erreskate taldeak haren bila ari dira oraindik, eraikin bat behera etorri eta gero.

Emakumea 65 urtekoa da eta Caracasen jaio zen, baina euskal jatorriko familia du, Ondarroakoa. Senarrarekin zegoen (hura ere euskal jatorrikoa da) lurrikara gertatu den unean. Gizona bizirik dago, baina zaurituta. 

Alazneren aitona Jose Maria Solabarrieta Ondarroa alkate zena zen, Bigarren Errepublika garaian Venezuelara ihes egin behar izan zuena. 

Senar-emazteek Pakea jatetxea dute Caracasen, eta euskal gastronomia zerbitzaten dute bertan.

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