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Baduzu ezagunik Venezuelan? Bilboko kontsulatuak harremanetarako bideak jarri ditu herritarren eskura

Venezuelak Bilbon duen kontsulatuak hainbat bide jarri ditu herritarren eskura herrialdeko lurrikararekin lotutako laguntza emateko.
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EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako Bilboko Kontsulatuak hainbat bide jarri ditu herritarren eskura herrialdean izandako lurrikararekin lotutako laguntza emateko. Zehazki, herritarrek lurrikarari buruzko informazioa edo beren senideen egoerari buruzkoa jaso dezakete WhatsApp, Telegram edo telefono bidez (639 15 47 52).

Informazio guztia, esteka honetan.

Venezuela Lurrikarak Gizartea

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