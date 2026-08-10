GASTEIZKO JAIAK 2026

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Zeledon San Migeleko dorrera igota eman diete amaiera Gasteizko jaiei

Iragarkia
18:00 - 20:00

Zeledon San Migeleko dorrera igotzen

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EITB

Azken eguneratzea

Amaitu dira Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiak. Zeledon San Migel elizako kanpandorrera igo da, Andre Maria Zuriaren plazan, Udal Musika Bandak lagunduta.

Gasteiz Gasteizko jaiak 2026 Gizartea

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