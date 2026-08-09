EGUZKI EKLIPSEA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Eklipseek ikusmin handia piztu izan dute beti Euskal Herrian, baina segurtasunez ikusi behar dira

Publicidad
Eklipseek ikusmin handia piztu izan dute beti Euskal Herrian, baina segurtasunez begiratu behar zaie
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Orain mende bat ikusi zen azkenekoz eguzki eklipse oso bat Euskal Herrian. Zorionez, herritarren kontzientzia hobetu egin da. Eklipseak modu seguruan ikusteko betaurrekoak 1990eko hamarkadan agertu ziren. 

Eguzki eklipseak Ilargi eklipseak Zientzia Gizartea

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X