TRAFIKO ISTRIPUA

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Auto gidari bat hil da N-132 errepidean, Gasteizen, Lizarrarako noranzkoan

Istripua 12:30ean gertatu da, eta ibilgailuak txandaka bideratu dituzte tarte horretan, errepidea erabat garbitu arte.

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EITB

Azken eguneratzea

Auto baten gidaria hil da igande goizean N-132 errepidean, Gasteiz parean, Lizarrarako noranzkoan, izandako istripuan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 12:30 aldera jazo da, turismoa errepidetik atera denean. Istripuaren ondorioz, ibilgailuen joan-etorria txandaka bideratu dute.

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