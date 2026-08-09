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Suhiltzaileek mendean hartu dute Elgeako mendilerroan piztutako baso sutea

Bart piztu dira garrak, ustez ekaitzaren ondorioz, tximista batek eragin duela uste baitute. Sutea kontrolpean hartu eta garrak itzali ondoren, suhiltzaileak gunea freskatzen geratu dira. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Arabako suhiltzaileek Elgeako mendilerroan, Barrundia (Araba) udalerrian, bart piztutako baso sutea kontrolpean hartu dute arratsaldean. Garrak itzali ostean, gunea freskatzeko lanetan geratu dira bertan, badaezpada. 

04:30 aldera hasi da sua, ekaitzak eraginda antza, tximista batek piztu baitu, suhiltzaileen ustez.

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiaren hitzetan, bi hegazkin, helikoptero bat, hiru parketako suhiltzaileak eta basozain talde bat aritu dira sua itzaltzeko lanetan. 

Suteak Araba Ekaitzak Gizartea

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