Piraten baltsek Kontxako badia hartuko dute berriro astelehenean
Piraten abordatzeak milaka parte-hartzaile bilduko ditu berriro Donostiako Aste Nagusiko hitzordu jendetsuenetako batean, 17:00etan, Donostiako portutik aterako baitira.
Donostia piraten lurralde bihurtuko da berriro astelehenean. Abordatze pirata, Aste Nagusi Piratako ekitaldirik ezagun eta jendetsuenetako bat, Kontxako badiara itzuliko da. Ehunka baltsa itsasoratuko dira, portutik hondartzako ertzeraino nabigatzeko asmoz. Abordatzea 17:00etan izango da, goizean goizetik baltsak muntatzen aritu ostean.
Ekitaldi hori dagoeneko ezin bereiz daiteke Donostiako jaietatik: kuadrillak, familiak eta ezagun talde handiak portuan elkartzen dira, askotariko materialak erabiliz beren baltsak eraiki eta ordu batzuez Kontxako badia zeharkatzen saiatuko diren ontziak itsasoratzeko. Jai-giroan egiten dute, eta helburu sinbolikoa du: Donostia itsasotik abordatzea eta piraten jaien grina Kontxaraino eramatea.
Aurten, 09:30ean hasiko dira muntaketa-lanak portuan. Hortik aurrera, parte-hartzaileak beren ontziak prestatzen eta apaintzen joango dira, eguneko une nagusietako bat iritsi aurretik. Horrez gain, bazkari herrikoia ere antolatu dute, 14:00etan, Flamenkan, parte-hartzaileak baltsetara joan aurretik. Ondoren, 17:00etan ekingo diote abordatzeari.
Bi hamarkada baino gehiago
Piraten abordatzea 2003an sortu zen, 50 bat lagun itsasora atera zirenean, bestelako jai-eredu bat aldarrikatzeko. Lehen ekitaldi hark espazio publikoaren erabilera askea eta komunitarioa aldarrikatu zuen, eta Aste Nagusiaren eredu ofizialaren alternatiba bat planteatu zuen. Ekimena hazten joan da ordutik, Aste Nagusi Pirataren zutabeetako bat bihurtzeraino.
Hazkundea pixkanakakoa izan da: lehen edizioan, 50 bat lagun bildu zituen; 2004an, 100; 2005ean, 200; 2006an, 400; 2007an, 1.000; eta 2008an, 2.000. Urteak igaro ahala, 4.000 parte-hartzaile inguru bildu ditu inoiz.
Baltsen ikusgarritasunaz eta ehunka lagunek Kontxako hondartzara iristeko egiten duten ahaleginaz harago, ekitaldiak bere horretan mantentzen du hasieratik izan duen aldarrikapen izaera. Donostiako Piratak herritarrentzat sortutako jai herrikoi, parte-hartzaile eta euskaldunen aldeko mugimendua da, eta herritarrek antolatutako jaiak bultzatzen ditu.
Horrek ere koordinazioa eskatzen du
Piraten abordatzeak antolaketa- eta segurtasun-lan garrantzitsua eskatzen du. Kolektiboak berak lantalde espezifiko bat du horren inguruan, besteak beste, izena emateaz eta segurtasun-planaz arduratzen dena. Suhiltzaileen, Gurutze Gorriaren, DYAren, Babes Zibilaren eta urpekarien eta boluntarioen parte-hartzea izan du aurreko edizioetan.
Bertan parte hartzeko, aurretik izena eman behar da baltsa bakoitzeko. Antolatzaileek abuztuaren 7an, ostirala, itxi zuten izena emateko epea, eta, ondoren, muntaia egiteko txandak banatu zituzten. Ontzi bakoitzak, gainera, prozesuan zehar antolatzaileekin kontaktuan egoteko ardura duen pertsona bat izan behar du.
Zure interesekoa izan daiteke
Oihane Mateos, Orain EITBren albiste zerbitzu digitalaren burua, hil da
Kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatuta, 45 urterekin zendu da.
Kanoikadak Donostia astinduta abiatu dira jaiak
Euriak ez du unea zapuztu, eta Onintza Mokoroak metxa piztearekin batera lehertu da festa Gipuzkoako hiriburuan. Euskal dantzek protagonismo berezia izan dute, hiriko zortzi taldek eman baitiote hasiera Aste Nagusiari.
Aktibo jarraitzen dute Huelvan eta Castellon piztutako suteek
Castellon, Cullako sutea kontrolpean dute jada, eta Serra d’en Galcerango sutearen bilakaera ona da; Tirigen, aldiz, sugarrek aurrera egiten jarraitzen dute. Nieblan (Huelva), suteak aktibo jarraitzen du, eta 4.000 hektarea erre dira jada.
Blusa eta neska beteranoen eguna ospatu dute larunbat honetan Gasteizko jaietan
Gasteizko nagusiek blusa eta neska beteranoen eguna ospatu dute larunbat honetan. Jardunaldia 09:00etan hasi da, San Migel elizako Andre Maria Zuriaren kaperan egindako elizkizunarekin. Ondoren, beteranoek erroskillak eta ardo gozoa dastatu dituzte, elizako balkoia hartu eta hiriko zaindariari ohiko lore-eskaintza egin aurretik. Guztira, 300 blusa eta neska inguru bildu dira bertan. Ohorezko aurreskua egin ostean, eguneko protagonista nagusiak Artepan okindegira joan dira, txoripanez gozatzera, musika bandaren erritmora.
Ia Nafarroa osoa alertapean egongo da ekaitzengatik; EAE eta Iparraldea, abisu horian
Arratsaldean, bero hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsuak, txingorra eta haize bolada gogorrak espero dira, bereziki lurraldearen ekialdean. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi duenez, uholdeak egon litezke euriteengatik.
Beroa eta oporrak oztopo dira Euskadin behar diren odol-emateak lortzeko
Tenperatura altuek eta oporraldiek zaildu egiten dute udan transfusioetarako behar den odol kopuruari eustea.
Amaitu dira AP-8ko Irun pareko eta A-8ko auto-ilarak
Trafiko Sailak amaitutzat eman ditu Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko bi puntutan sortutako auto-ilarak.
Meta eta TikTok plataformei kontrola indartzeko eskatu die Europako Batzordeak, Ceutako krisia tarteko
Abuztuaren 15aren aurretik, sare sozialok estu zaintzen ari da Brusela. Izan ere, egun horretan beste migratzaile olde bat espero da hiri autonomoan. Horren ildoan, Europako komisarioa bi plataformetako arduradunekin bildu berri da.
Kanoikadak abiatuko du Donostiako Aste Nagusia larunbat honetan
Artillari nagusiak 19:00etan piztuko du metxa Alderdi Ederreko lorategietan, eta horrela emango dio hasiera zortzi eguneko jaiari. Guztira, 400 ekitaldi baino gehiago daude programatuta.