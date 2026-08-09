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Piraten baltsek Kontxako badia hartuko dute berriro astelehenean

Piraten abordatzeak milaka parte-hartzaile bilduko ditu berriro Donostiako Aste Nagusiko hitzordu jendetsuenetako batean, 17:00etan, Donostiako portutik aterako baitira.

MAM-eko argazkia: piraten-abordatzea_
Piraten abordatzea Donostian. Artxiboko argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Donostia piraten lurralde bihurtuko da berriro astelehenean. Abordatze pirata, Aste Nagusi Piratako ekitaldirik ezagun eta jendetsuenetako bat, Kontxako badiara itzuliko da. Ehunka baltsa itsasoratuko dira, portutik hondartzako ertzeraino nabigatzeko asmoz. Abordatzea 17:00etan izango da, goizean goizetik baltsak muntatzen aritu ostean.

Ekitaldi hori dagoeneko ezin bereiz daiteke Donostiako jaietatik: kuadrillak, familiak eta ezagun talde handiak portuan elkartzen dira, askotariko materialak erabiliz beren baltsak eraiki eta ordu batzuez Kontxako badia zeharkatzen saiatuko diren ontziak itsasoratzeko. Jai-giroan egiten dute, eta helburu sinbolikoa du: Donostia itsasotik abordatzea eta piraten jaien grina Kontxaraino eramatea.

Aurten, 09:30ean hasiko dira muntaketa-lanak portuan. Hortik aurrera, parte-hartzaileak beren ontziak prestatzen eta apaintzen joango dira, eguneko une nagusietako bat iritsi aurretik. Horrez gain, bazkari herrikoia ere antolatu dute, 14:00etan, Flamenkan, parte-hartzaileak baltsetara joan aurretik. Ondoren, 17:00etan ekingo diote abordatzeari

Bi hamarkada baino gehiago

Piraten abordatzea 2003an sortu zen, 50 bat lagun itsasora atera zirenean, bestelako jai-eredu bat aldarrikatzeko. Lehen ekitaldi hark espazio publikoaren erabilera askea eta komunitarioa aldarrikatu zuen, eta Aste Nagusiaren eredu ofizialaren alternatiba bat planteatu zuen. Ekimena hazten joan da ordutik, Aste Nagusi Pirataren zutabeetako bat bihurtzeraino.

Hazkundea pixkanakakoa izan da: lehen edizioan, 50 bat lagun bildu zituen; 2004an, 100; 2005ean, 200; 2006an, 400; 2007an, 1.000; eta 2008an, 2.000. Urteak igaro ahala, 4.000 parte-hartzaile inguru bildu ditu inoiz.

Baltsen ikusgarritasunaz eta ehunka lagunek Kontxako hondartzara iristeko egiten duten ahaleginaz harago, ekitaldiak bere horretan mantentzen du hasieratik izan duen aldarrikapen izaeraDonostiako Piratak herritarrentzat sortutako jai herrikoi, parte-hartzaile eta euskaldunen aldeko mugimendua da, eta herritarrek antolatutako jaiak bultzatzen ditu.

Horrek ere koordinazioa eskatzen du

Piraten abordatzeak antolaketa- eta segurtasun-lan garrantzitsua eskatzen du. Kolektiboak berak lantalde espezifiko bat du horren inguruan, besteak beste, izena emateaz eta segurtasun-planaz arduratzen dena. Suhiltzaileen, Gurutze Gorriaren, DYAren, Babes Zibilaren eta urpekarien eta boluntarioen parte-hartzea izan du aurreko edizioetan.

Bertan parte hartzeko, aurretik izena eman behar da baltsa bakoitzeko. Antolatzaileek abuztuaren 7an, ostirala, itxi zuten izena emateko epea, eta, ondoren, muntaia egiteko txandak banatu zituzten. Ontzi bakoitzak, gainera, prozesuan zehar antolatzaileekin kontaktuan egoteko ardura duen pertsona bat izan behar du.

Donostiako Aste Nagusia 2026 Donostia Gipuzkoa Jaiak Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Blusa eta neska beteranoen eguna ospatu dute larunbat honetan Gasteizko jaietan

Gasteizko nagusiek blusa eta neska beteranoen eguna ospatu dute larunbat honetan. Jardunaldia 09:00etan hasi da, San Migel elizako Andre Maria Zuriaren kaperan egindako elizkizunarekin. Ondoren, beteranoek erroskillak eta ardo gozoa dastatu dituzte, elizako balkoia hartu eta hiriko zaindariari ohiko lore-eskaintza egin aurretik. Guztira, 300 blusa eta neska inguru bildu dira bertan. Ohorezko aurreskua egin ostean, eguneko protagonista nagusiak Artepan okindegira joan dira, txoripanez gozatzera, musika bandaren erritmora.

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