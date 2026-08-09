Las balsas piratas volverán a tomar la bahía de La Concha este lunes
San Sebastián volverá a convertirse este lunes en territorio pirata. El abordaje pirata, una de las citas más reconocibles y multitudinarias de la Aste Nagusia Pirata, regresará a la bahía de La Concha con cientos de balsas artesanales dispuestas a navegar desde el puerto hasta la orilla de la playa. La salida está prevista para las 17:00 horas, después de una jornada que comenzará a primera hora con el montaje de las balsas.
La escena es ya inseparable de las fiestas donostiarras: cuadrillas de amigos, familias y grupos de participantes se reúnen en el puerto para construir sus propias balsas con materiales diversos y convertirlas, durante unas horas, en improvisadas embarcaciones con las que intentar cruzar la bahía. El objetivo es simbólico y festivo: abordar Donostia desde el mar y llevar hasta La Concha el espíritu de las fiestas piratas.
Este año, el programa sitúa a las 09:30 horas el comienzo del montaje en el puerto. A partir de ahí, los participantes irán preparando y decorando sus embarcaciones antes de que llegue uno de los momentos centrales de la jornada. La organización ha previsto también una comida popular a las 14:00 horas en La Flamenka, previo al desplazamiento de los participantes hacia sus balsas. A las 17:00 horas comenzará el abordaje.
Más de dos décadas de abordajes
El abordaje pirata nació en 2003, cuando alrededor de medio centenar de personas decidió salir al mar como una forma de reivindicar un modelo diferente de fiestas. Aquella primera incursión reclamaba el uso libre y comunitario del espacio público y planteaba una alternativa al modelo oficial de la Semana Grande. Desde entonces, la iniciativa ha crecido hasta convertirse en uno de los pilares de la Aste Nagusia Pirata.
El crecimiento ha sido progresivo: unas 50 personas participaron en la primera edición; 100 lo hicieron en 2004; 200 en 2005; 400 en 2006; 1000 en 2007 y alrededor de 2000 en 2008. Con el paso de los años, el Abordatzea ha llegado a reunir a alrededor de 4000 participantes.
Más allá de la espectacularidad de las balsas y de la imagen de cientos de personas intentando alcanzar La Concha, el acto conserva así el carácter reivindicativo con el que nació. Donostiako Piratak se define como un movimiento a favor de unas fiestas populares, participativas y euskaldunes, concebidas para y por la ciudadanía.
Una fiesta que también exige coordinación
La dimensión del abordaje pirata obliga a desplegar un importante trabajo de organización y seguridad. El propio colectivo cuenta con un grupo de trabajo específico dedicado al evento, responsable, entre otras cuestiones, de la inscripción y del plan de seguridad. En ediciones anteriores, el dispositivo ha contado con la participación de bomberos, Cruz Roja, DYA, Protección Civil y buzos, además de los propios voluntarios.
En este contexto, la participación requiere inscripción previa por cada balsa. La organización cerró el plazo de registro el viernes 7 de agosto y realizó posteriormente la distribución de los turnos para el montaje. Cada embarcación debe contar, además, con una persona responsable de mantener el contacto con la organización durante el proceso.
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