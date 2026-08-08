Cerca de 300 blusas y neskas veteranos han participado este sábado en la tradicional ofrenda floral a la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. La jornada ha arrancado a las 9:00 horas con una misa celebrada en la iglesia de San Miguel. Posteriormente, los veteranos han degustado rosquillas y vino dulce antes de ocupar la balconada de la iglesia y realizar la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad. Tras el aurresku de honor, los protagonistas de la jornada se han desplazado hasta la panadería Artepan para disfrutar de los tradicionales ‘txoripanes’, acompañados por el sonido de bandas y fanfarrias.