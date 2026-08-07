ESTAFA INMOBILIARIA
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Al menos 12 víctimas denuncian a un hombre que subarrendó el piso vacacional alquilado en Bilbao

EITB ha recogido los testimonios de dos de las víctimas del fraude. El estafador alquiló el piso en Airbnb a su verdadero propietario por tres días. En cuestión de horas, y haciéndose pasar por el dueño, lo realquiló a una docena de personas. La Ertzaintza investiga lo sucedido y trata de localizar al estafador. 

Conversación de whatsapp entre víctima y estafador.

Captura de la conversación de WhatsApp entre una víctima y el estafador. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Gutxienez 12 salaketa aurkeztu dituzte Bilbon etxebizitza turistiko bat alokatuta iruzurra egin zuen gizonaren aurka
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Eider Garaikoetxea O. | EITB

Última actualización

La crisis habitacional en Euskadi ha demostrado tener una derivada más a las ya conocidas: la aparición de estafadores que se valen de la vulnerabilidad de los sectores más necesitados para hacer negocio. Ha ocurrido en el barrio de Deusto, en Bilbao. Un mínimo de 12 personas ha interpuesto denuncia contra un individuo que les realquiló un piso turístico que a su vez el había alquilado. Cobró unos 2000 euros por víctima, y luego, una vez descubierta la estafa, desapareció.

El barrio de Deusto es una zona donde escasea el alquiler y la vivienda está muy cotizada. La escasa oferta disponible cuenta con precios caros. El estafador ofreció el piso a un precio asequible, y actuó rápido, en cuestión de pocos días. 

Se trataría de un varón de entre 45-50 años, de complexión corpulenta y 1,80 metros de altura.

Según ha podido saber EITB a través del relato de dos de las víctimas, el modus operandi del timador fue el siguiente: alquiló un piso turístico a través de la plataforma de alquileres vacacionales Airbnb. Le dijo al propietario que tenía intención de conocer Euskadi en su estancia de tres días.

Seguidamente, publicó un anuncio en el portal inmobiliario Idealista haciéndose pasar por su propietario y ofreciendo un alquiler prolongado. Numerosas víctimas contactaron con él, y en un tiempo récord y sin levantar sospechas, logró engañarlas y cobrarles el dinero de la fianza y el alquiler de un mes, unos 2000 euros por persona estafada.

Lucía ha sido la primera víctima en relatar su experiencia. Originaria de Venezuela y con una familia a su cargo, tuvo que pedir prestado el dinero para el supuesto alquiler. No se percató del timo hasta que entró en el piso y se topó con otras personas que, como ella, habían sido estafadas. 

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El segundo testimonio corresponde a otra mujer, Alejandra. Ella también pagó 2000 euros, esta vez en metálico. Al de pocos minutos de llegar con su pareja, comenzaron a aparecer otras mujeres estafadas en la misma viivenda. Alejandra ha tenido que desembolsar otros 1500 euros para poder vivir en un nuevo piso.

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El caso está en manos de la Ertzaintza, que cuenta con las 12 denuncias y toda la información remitida por el dueño real del piso. El equipo investigador no descarta que el estafador contara con la colaboración de otra persona.

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