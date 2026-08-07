San Sebastián
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Entramos en el histórico buque 'Atyla', el barco Targaryen, del universo de 'Juego de Tronos'

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Atyla 'itsasontzi historikoan sartuko gara,' Game of Thrones 'en unibertsoko Targaryen itsasontzian

Última actualización

La embarcación fue fabricada de forma totalmente artesanal entre 1980 y 1984 en Lekeitio (Bizkaia) utilizando maderas nobles de pino silvestre, roble e iroko. El barco estará este fin de semana en el Muelle del puerto donostiarra y se podrá visitar de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La familia de Kerman Villate desmiente que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz investigara internamente el caso

La familia del joven fallecido tras recibir un golpe de un portero de la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz ha respondido a las declaraciones de la alcaldesa, Maider Etxebarria, y asegura que el Consistorio nunca abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Además, reclama que se entregue la documentación solicitada y que el Ayuntamiento colabore con la justicia.
Cargar más
Publicidad
X