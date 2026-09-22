Varios detenidos por la agresión a un grupo de militares en un bar de Berriozar mientras veían la final del Mundial

Varias personas han sido detenidas en las últimas horas en relación con la agresión sufrida por un grupo de militares el pasado 19 de julio en la terraza de un bar de Berriozar, mientras se encontraban viendo la final del Mundial de fútbol. Se trata de una operación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Foral, que han llevado a cabo registros en varias localidades de Navarra.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22:00 horas, coincidiendo con la segunda parte de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. La agresión quedó grabada en unas imágenes de una cámara de seguridad, en las que se veía cómo un grupo de militares del cuartel de Aizoáin se encontraba en la terraza del bar cuando varios encapuchados irrumpieron en el lugar y comenzaron a agredirles con barras y porras.

Como consecuencia de la agresión, media docena de personas resultaron heridas de diversa consideración.

El titular del juzgado encargado del caso ha decretado el estricto secreto de sumario sobre las actuaciones. El amplio despliegue policial, que incluye registros en inmuebles en varios barrios pamploneses como Txantrea y Berriozar, continúa abierto y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.