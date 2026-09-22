Un menor marroquí cruza el Estrecho desde Ceuta oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid

El centrocampista Iván Alejo escuchó los primeros gritos de socorro del menor y alertó a sus compañeros de que había una persona en la zona del eje de las ruedas del autobús. La expedición detuvo el vehículo en una gasolinera y rescató al joven, según fuentes del Real Valladolid.

El médico de la primera plantilla, Alberto López Moreno, atendió al menor hasta la llegada de la ambulancia solicitada. Los jugadores le ofrecieron comida, bebida y ropa, mientras agentes de la Guardia Civil se encargaban de los trámites administrativos correspondientes.