Un menor marroquí cruza el Estrecho desde Ceuta oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid
El menor había permanecido oculto en los bajos del autobús durante los 45 minutos de travesía entre Ceuta y Algeciras y posteriormente durante más de una hora de recorrido por carretera hasta Jerez de la Frontera.
Un menor marroquí cruzó el Estrecho de Gibraltar oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras el partido que el equipo disputó el domingo ante la AD Ceuta. El joven fue localizado y auxiliado durante la madrugada, a la altura de Jerez de la Frontera, después de recorrer en esas condiciones el trayecto en ferry y más de una hora por carretera.
Un jugador escuchó los gritos de auxilio
El centrocampista Iván Alejo escuchó los primeros gritos de socorro del menor y alertó a sus compañeros de que había una persona en la zona del eje de las ruedas del autobús. La expedición detuvo el vehículo en una gasolinera y rescató al joven, según fuentes del Real Valladolid.
El médico de la primera plantilla, Alberto López Moreno, atendió al menor hasta la llegada de la ambulancia solicitada. Los jugadores le ofrecieron comida, bebida y ropa, mientras agentes de la Guardia Civil se encargaban de los trámites administrativos correspondientes.
45 minutos en el ferry y más de una hora por carretera
El menor había permanecido oculto en los bajos del autobús durante los 45 minutos de travesía entre Ceuta y Algeciras y posteriormente durante más de una hora de recorrido por carretera hasta Jerez de la Frontera.
Según las fuentes citadas, el joven comenzó a quedarse sin fuerzas y pidió ayuda, lo que permitió localizarlo y rescatarlo a tiempo.
Fuentes oficiales han señalado que el menor se encuentra bajo la tutela de la Administración autonómica y que recibirá atención en un centro de protección de menores.
El Real Valladolid destaca la actuación de sus jugadores
El director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, ha asegurado que se siente "orgulloso" de la actitud "humana y solidaria" de los jugadores durante el rescate.
La expedición del conjunto vallisoletano continuó posteriormente su viaje y llegó a Valladolid a las 08:00 horas del lunes, después de empatar ante la AD Ceuta y tras una vuelta marcada por el rescate del menor.