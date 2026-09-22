MIGRACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un menor marroquí cruza el Estrecho desde Ceuta oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid

El menor había permanecido oculto en los bajos del autobús durante los 45 minutos de travesía entre Ceuta y Algeciras y posteriormente durante más de una hora de recorrido por carretera hasta Jerez de la Frontera.

(Foto de ARCHIVO) Varios migrantes, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Más de 2.000 personas migrantes han regresado a los asentamientos en las playas ceutíes del Trampolín y de Benítez tras completarse la capacidad del dispositivo provisional de acogida instalado en el puerto de la ciudad. Hasta el traslado de este viernes 18 de septiembre se estimaba que más de 4.000 personas en situación irregular habitaban las chabolas de las playas. De ellas, solo 1.700 han podido ser acogidas en el campamento de Muelle de Poniente, el resto ha vuelto a las playas. Marcos Moreno / Europa Press 19 SEPTIEMBRE 2026;CRISIS MIGRATORIA 19/9/2026
Migrantes en Ceuta. Foto: Europa Press

EITB

Última actualización

Un menor marroquí cruzó el Estrecho de Gibraltar oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras el partido que el equipo disputó el domingo ante la AD Ceuta. El joven fue localizado y auxiliado durante la madrugada, a la altura de Jerez de la Frontera, después de recorrer en esas condiciones el trayecto en ferry y más de una hora por carretera.

Un jugador escuchó los gritos de auxilio

El centrocampista Iván Alejo escuchó los primeros gritos de socorro del menor y alertó a sus compañeros de que había una persona en la zona del eje de las ruedas del autobús. La expedición detuvo el vehículo en una gasolinera y rescató al joven, según fuentes del Real Valladolid.

El médico de la primera plantilla, Alberto López Moreno, atendió al menor hasta la llegada de la ambulancia solicitada. Los jugadores le ofrecieron comida, bebida y ropa, mientras agentes de la Guardia Civil se encargaban de los trámites administrativos correspondientes.

45 minutos en el ferry y más de una hora por carretera

El menor había permanecido oculto en los bajos del autobús durante los 45 minutos de travesía entre Ceuta y Algeciras y posteriormente durante más de una hora de recorrido por carretera hasta Jerez de la Frontera.

Según las fuentes citadas, el joven comenzó a quedarse sin fuerzas y pidió ayuda, lo que permitió localizarlo y rescatarlo a tiempo.

Fuentes oficiales han señalado que el menor se encuentra bajo la tutela de la Administración autonómica y que recibirá atención en un centro de protección de menores.

El Real Valladolid destaca la actuación de sus jugadores

El director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, ha asegurado que se siente "orgulloso" de la actitud "humana y solidaria" de los jugadores durante el rescate.

La expedición del conjunto vallisoletano continuó posteriormente su viaje y llegó a Valladolid a las 08:00 horas del lunes, después de empatar ante la AD Ceuta y tras una vuelta marcada por el rescate del menor.

Migración España Andalucia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X