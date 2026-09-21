Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer con indicios de criminalidad en Barakaldo

La Ertzaintza investiga el hallazgo, este pasado miércoles, de un cuerpo de una mujer de 54 años en Barakaldo (Bizkaia), después de que la autopsia revelara "indicios de criminalidad" en la causa del fallecimiento.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, familiares de la víctima localizaron el cuerpo en el interior de la vivienda de la mujer, después de que los bomberos intervinieran para abrirla.

Una vez que la comisión judicial procedió al levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense, que ha determinado que el mismo presentaba indicios de criminalidad.

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de determinar las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento de la mujer.