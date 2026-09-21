ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Pedrosa reconoce que se está revisando el uso de pantallas en los centros educativos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hezkuntza arloan pantailen erabilerari buruzko hausnarketa egiten ari direla aitortu du Pedrosak

EITB

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La consejera de Educación ha dicho, sin embargo, que esa reflexión debe ser "integral" e implicar al alumnado, a los centros educativos y a las familias.

Educación Sociedad

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