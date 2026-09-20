Investigan dos posibles asesinatos machistas en Madrid en menos de 24 horas

La Policía Nacional investiga las muertes violentas de dos mujeres registradas este sábado en la Comunidad de Madrid. En uno de los casos se ha producido la detención del presunto agresor.

El primero de los sucesos conoció sobre las 11:00 horas en el distrito madrileño de Arganzuela, donde los sanitarios del Summa 112 confirmaron la muerte de una mujer de 47 años con signos de estrangulamiento. Por este crimen ha sido detenido un hombre de 85 años, exsuegro de la víctima.

Horas más tarde, alrededor de las 15:15 horas, agentes de la Policía Nacional española hallaron a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre en un domicilio de Leganés.

El padre de la víctima fue quien dio la voz de alarma al 091 tras acceder a la vivienda de su hija y encontrar el interior “muy revuelto”. El Grupo VI de Homicidios y la Policía Científica se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de esta última muerte.