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El chayote, un fruto muy popular en Latinoamérica que se cultiva en Muskiz

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Chayote
18:00 - 20:00
Chayote. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Chayote, Muskizen landatzen den Latinoamerikako fruitua

Última actualización

El chayote es un fruto de origen precolombino de la familia del calabacín y el pepino. Lo cultiva desde hace años con mimo Yuper, un vecino de Muskiz. Sin ningún animo de lucro su afán es dar a conocer las propiedades de este fruto. 

Muskiz Sociedad

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