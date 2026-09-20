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El chayote, un fruto muy popular en Latinoamérica que se cultiva en Muskiz
Euskaraz irakurri: Chayote, Muskizen landatzen den Latinoamerikako fruitua
El chayote es un fruto de origen precolombino de la familia del calabacín y el pepino. Lo cultiva desde hace años con mimo Yuper, un vecino de Muskiz. Sin ningún animo de lucro su afán es dar a conocer las propiedades de este fruto.
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