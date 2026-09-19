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Largas colas estos días para repostar en la muga

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MADRID, 01/04/2026.-Un empleado de una estación de servicio llena el depósito de un coche este miércoles en Madrid. Las compañías petroleras ganan 81,4 millones de euros adicionales al día en la UE desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, según la organización ecologista Greenpeace, que pide gravar esos beneficios extraordinarios para aliviar las facturas energéticas e invertir en renovables. EFE/ Marcos Villaoslada
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ilara luzeak egunotan mugan erregaia hartzeko

EITB

Última actualización

Durante estos días se está viviendo un tráfico intenso de coches de matrícula francesa en las gasolineras de Gipuzkoa, cercanas a la muga con Iparralde, donde los precios del combustible rozan ya los 3 euros el litro.

Combustibles Iparralde Economía

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