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Largas colas estos días para repostar en la muga
Euskaraz irakurri: Ilara luzeak egunotan mugan erregaia hartzeko
Durante estos días se está viviendo un tráfico intenso de coches de matrícula francesa en las gasolineras de Gipuzkoa, cercanas a la muga con Iparralde, donde los precios del combustible rozan ya los 3 euros el litro.
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