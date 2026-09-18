La economía vasca ha crecido un 2,3 % en el segundo trimestre, tres décimas más de lo previsto

La economía vasca creció en el segundo trimestre un 2,3 % respecto del mismo periodo del año pasado y un 0,7 % sobre el trimestre anterior, gracias sobre todo al sector servicios. El empleo, por su parte, creció un 1,3 %, lo que se tradujo en la creación en un año de 13 238 puestos de trabajo netos.

El Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ha hecho públicas este viernes las cuentas económicas trimestrales, que elevan en dos décimas el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) adelantado en junio. El 2,3 % calculado ahora mejora además en tres décimas la previsión de crecimiento que en julio hizo el Gobierno Vasco.

Sobre este último indicador, el Eustat ha confirmado las estimaciones que hizo en junio: un aumento interanual del 1,3 % (equivalente a 13 238 puestos a tiempo completo) y del 0,4 % sobre los tres primeros meses del año.

En cuanto a la evolución del PIB por territorios históricos, en Álava se registró un crecimiento interanual del 2,2 %, en Bizkaia del 2,3 % y Gipuzkoa del 2,4 %. En la comparativa con el trimestre precedente, los crecimientos fueron del 0,8 %, 0,6 % y 0,9 %, respectivamente.

"Ligera" mejora de la industria

Por sectores, la industria volvió a tasas positivas con un ligero crecimiento del 0,5 % en el conjunto del sector y del 0,7 % en las manufacturas. En comparación con el primer trimestre, la actividad en estas ramas fue del 0,8 % y del 0,9 %, respectivamente.

En todo caso, el principal motor de la economía de Euskadi sigue siendo los servicios, con un crecimiento interanual del 3 % y del 0,8 % en comparación con el trimestre anterior.

Suben el consumo y la inversión

En cuanto al consumo, crecieron tanto el de los hogares como el consumo público. En el primer caso, los ciudadanos gastaron un 2,9 % más que hace un año y un 0,8 % más que en los tres primeros meses del año, mientras que las administraciones públicas incrementaron su gasto en un 3,7 % y en un 0,2 % en casa periodo.

De esta manera el consumo aumentó en conjunto un 3,1 % interanual y un 0,7 % respecto del primer trimestre de este año.

La inversión subió de una manera global un 3,9 % sobre el año pasado gracias a un ascenso del 4,5 % en la inversión en Bienes de equipo y del 3,5 % del resto de la inversión, más ligada a la evolución de la construcción.

En comparación con los tres primeros meses de este año la inversión creció de forma más moderada, un 1 % (1,2 % en bienes de equipo y 0,9 % el resto).

Con estos datos, el Eustat destaca que la demanda interna, compuesta por el consumo y la inversión, creció en Euskadi entre abril y junio un 3,3 %, interanual, un porcentaje por encima del estimado para el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,3 %.

Esto significa que un trimestre más la aportación del sector exterior a la economía vasca fue negativa, ya que el saldo exterior interanual fue negativo: las exportaciones (+0,9 %) crecieron menos que las importaciones (2,3 %).

Torres: "La economía vasca mantiene una evolución positiva”

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha valorado estos datos: "La economía vasca mantiene una evolución positiva, creciendo un trimestre más, y ya son 22 trimestres consecutivos con avances superiores al 2 %".

Asimismo, ha asegurado que el avance de la economía vasca se impulsa en el consumo, la inversión y la creación de empleo.

Torres ha puesto en valor que la industria muestra una "estabilización y una ligera mejora", pero no "una recuperación sólida" debido a la incertidumbre comercial y el encarecimiento energético continúan condicionando sus perspectivas.

En cuanto a las exportaciones, el consejero ha querido destacar que crecieron un 2,1 % frente al trimestre anterior, lo que "muestra que hay una mejora respecto al inicio del año".