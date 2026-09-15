El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha dado luz verde este martes a una inversión de 497,7 millones de euros para los cuatro aeropuertos de Hego Euskal Herria, que se engloba dentro de la partida de 13 000 millones aprobada para toda la red gestionada por Aena.



En los próximos cinco años la inversión en al aeródromo de Bilbao alcanzará los 364 millones de euros que se destinarán al desarrollo del área terminal y a la mejora de la seguridad, así como a actuaciones en campo de vuelo y plataforma y a la sostenibilidad y mejora de la urbanización y accesos.



Para el Aeropuerto de San Sebastián la partida reservada es de 41,8 millones de euros con actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, en la sala de embarque y en la seguridad, y de remodelacion de la plataforma este y oeste.



Por su parte, el Aeropuerto de Vitoria contará con 63 millones. Las actuaciones serán similares, para la mejora de procesos y calidad de la terminal, de la seguriad, y del simulador de fuego.

Asimismo, se destinarán 28,7 millones de euros al Aeropuerto de Pamplona en los próximos cinco años. Esa cuantía, se utilizará, entre otras cuestiones, para el recrecido de la pista y actuaciones en el campo de vuelo y plataforma con una adecuación vial perimetral.

La delegada del Gobierno español en CAV, Marisol Garmendia, ha destacado la "apuesta estratégica que para la mejora de los aeropuertos vascos" suponen estas cifras, que "mutiplican por cinco la inversión anterior en el de Bilbao y por 4 en el de Vitoria".