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ELA pide a Pradales un plan de choque para reforzar servicios públicos y critica su "inacción" respecto el SMI vasco

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GRAFCAV8450. VITORIA (ESPAÑA), 14/09/2026.- El Lehendakari, Imanol Pradales (i), recibe este lunes al representante del sindicato ELA, Mikel Lakuntza (d), continúa con su ronda de reuniones con partidos políticos y agentes socioeconómicos de Euskadi. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

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El secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, ha planteado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de un "cambio de rumbo" en las políticas públicas, "un plan de choque" para revertir el "deterioro" de los servicios públicos, y que abandone su "inacción" para empezar a presionar a la patronal con el fin de lograr un salario mínimo vasco.

Sindicato Ela Gobierno Vasco Imanol Pradales Economía

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