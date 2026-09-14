La intersindical de EHU denuncia que la nueva Ley de Universidades refuerza a las universidades privadas

El secretario general de CCOO Euskadi, Santiago Martínez, ha defendido ante el lehendakari el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, aunque ha expresado sus "cautelas" ante algunas transferencias, como las del Fogasa o las pensiones, que afectan a muchos trabajadores y que, ha subrayado, "hay que hacer bien", aunque sea "un poco más despacio".