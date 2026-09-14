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La intersindical de EHU denuncia que la nueva Ley de Universidades refuerza a las universidades privadas

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Euskaraz irakurri: EHUren intersindikalak salatu du Unibertsitate Lege berriak unibertsitate publikoari beharrean, pribatuari egiten diola mesede

EITB

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Los sindicatos han mostrado preocupación por la nueva Ley de Universidades y han denunciado que facilita a las universidades privadas el acceso al dinero público, en detrimento de EHU. Según la intersindical, la infrafinanciación es el "problema más grave" de EHU. 

UPV-EHU Sindicatos Sindicato LAB Sindicato Ela STEILAS Gobierno Vasco Economía

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