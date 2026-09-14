La intersindical de EHU denuncia que la nueva Ley de Universidades refuerza a las universidades privadas
Los sindicatos han mostrado preocupación por la nueva Ley de Universidades y han denunciado que facilita a las universidades privadas el acceso al dinero público, en detrimento de EHU. Según la intersindical, la infrafinanciación es el "problema más grave" de EHU.
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Convocan una jornada de huelga el 7 de octubre en el comercio del metal de Bizkaia, por un nuevo convenio
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Los trabajadores de las gasolineras de Gipuzkoa salen a la calle en defensa del nuevo convenio laboral
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