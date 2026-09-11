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CC. OO. expone a Pradales sus "cautelas" ante ciertas transferencias que "afectan a muchos trabajadores"

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GRAFCAV8314. VITORIA, 11/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (d), recibe al secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Euskadi, Santiago Martínez (i), dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: CCOOk transferentziak ondo egitea eskatu du, nahiz eta motelago joan

EITB

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El secretario general de CCOO Euskadi, Santiago Martínez, ha defendido ante el lehendakari el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, aunque ha expresado sus "cautelas" ante algunas transferencias, como las del Fogasa o las pensiones, que afectan a muchos trabajadores y que, ha subrayado, "hay que hacer bien", aunque sea "un poco más despacio".

CCOO Imanol Pradales Economía

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GRAFCAV8309. VITORIA, 11/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (id, continúa con su ronda de contactos con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. En el día de hoy se reúne con los sindicatos, comenzando por el representante de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Manuel López (i). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
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