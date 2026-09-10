HIPOTECAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las hipotecas se encarecerán más de 600 euros al año por cada 100 000 euros de préstamo

ASUFIN calcula que el euríbor podría cerrar septiembre en el 3,2 %, lo que elevaría las cuotas de las hipotecas variables.
FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 10/11/2025.- Vista del escaparate de una inmobiliaria en San Sebastián este lunes, en el que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda ha pasado en una década, entre agosto de 2015 y el mismo mes de este año, un incremento del 45 %. En este periodo el importe medio de la hipoteca ha pasado en el conjunto de España de algo más de 100.000 euros a cerca de 170.000, lo que supone casi el 63 %, un porcentaje que en algunas comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía, se ha disparado por encima del 70 %. EFE/Javier Etxezarreta

EITB

Última actualización

Las hipotecas a tipo variable podrían encarecerse de forma significativa si se cumplen las previsiones de evolución del euríbor, según la estimación de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN). La organización calcula que el índice podría cerrar septiembre en el 3,2 %, tras la subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

El impacto se notaría especialmente en las cuotas de los préstamos hipotecarios que se revisan en función del euríbor. De acuerdo con los cálculos de ASUFIN, para una hipoteca de 100 000 euros a 25 años, la cuota pasaría de algo más de 483 euros a casi 539 euros al mes.

Esto supondría un incremento de alrededor de 55 euros mensuales, es decir, unos 668 euros más al año.

En el caso de un préstamo de 100 000 euros a 30 años, la cuota subiría de casi 431 euros a unos 489 euros mensuales. El aumento sería de aproximadamente 58 euros al mes, lo que supone cerca de 700 euros más al año.

El cálculo parte de un interés del 4,20 %

ASUFIN ha elaborado estas estimaciones tomando como referencia un tipo de interés del 4,20 %, resultado de sumar una previsión del euríbor del 3,2 % y un diferencial del 1 %.

La comparación se realiza con el euríbor de septiembre de 2025, cuando se situó en el 2,172 %, al que se añadiría el mismo diferencial del 1 %.

La asociación recuerda que la mayoría de las hipotecas variables revisan su tipo de interés cada seis o doce meses en función de la evolución del euríbor. Por ello, una subida del índice se traslada a la cuota en la siguiente revisión, aunque el impacto concreto depende de las condiciones de cada préstamo.

El repunte del euríbor ya había provocado en julio, según ASUFIN, un incremento aproximado de 62 euros mensuales, 747 euros al año, para una hipoteca variable media.

Alternativas para reducir la cuota

Ante un posible aumento de las mensualidades, ASUFIN señala varias alternativas para los titulares de hipotecas variables. Entre ellas están negociar con el banco una novación, trasladar el préstamo a otra entidad mediante una subrogación o cambiar de una hipoteca variable a una fija o mixta.

También existe la posibilidad de realizar una amortización anticipada para reducir el capital pendiente. Ampliar el plazo del préstamo puede rebajar la cuota mensual, aunque implica pagar intereses durante más tiempo y, por tanto, puede aumentar el coste total de la hipoteca.

ASUFIN recomienda comparar las distintas opciones antes de modificar las condiciones del préstamo, ya que el impacto depende de las características de cada hipoteca.

Hipotecas Banco Central Europeo Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X