Las hipotecas se encarecerán más de 600 euros al año por cada 100 000 euros de préstamo
Las hipotecas a tipo variable podrían encarecerse de forma significativa si se cumplen las previsiones de evolución del euríbor, según la estimación de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN). La organización calcula que el índice podría cerrar septiembre en el 3,2 %, tras la subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).
El impacto se notaría especialmente en las cuotas de los préstamos hipotecarios que se revisan en función del euríbor. De acuerdo con los cálculos de ASUFIN, para una hipoteca de 100 000 euros a 25 años, la cuota pasaría de algo más de 483 euros a casi 539 euros al mes.
Esto supondría un incremento de alrededor de 55 euros mensuales, es decir, unos 668 euros más al año.
En el caso de un préstamo de 100 000 euros a 30 años, la cuota subiría de casi 431 euros a unos 489 euros mensuales. El aumento sería de aproximadamente 58 euros al mes, lo que supone cerca de 700 euros más al año.
El cálculo parte de un interés del 4,20 %
ASUFIN ha elaborado estas estimaciones tomando como referencia un tipo de interés del 4,20 %, resultado de sumar una previsión del euríbor del 3,2 % y un diferencial del 1 %.
La comparación se realiza con el euríbor de septiembre de 2025, cuando se situó en el 2,172 %, al que se añadiría el mismo diferencial del 1 %.
La asociación recuerda que la mayoría de las hipotecas variables revisan su tipo de interés cada seis o doce meses en función de la evolución del euríbor. Por ello, una subida del índice se traslada a la cuota en la siguiente revisión, aunque el impacto concreto depende de las condiciones de cada préstamo.
El repunte del euríbor ya había provocado en julio, según ASUFIN, un incremento aproximado de 62 euros mensuales, 747 euros al año, para una hipoteca variable media.
Alternativas para reducir la cuota
Ante un posible aumento de las mensualidades, ASUFIN señala varias alternativas para los titulares de hipotecas variables. Entre ellas están negociar con el banco una novación, trasladar el préstamo a otra entidad mediante una subrogación o cambiar de una hipoteca variable a una fija o mixta.
También existe la posibilidad de realizar una amortización anticipada para reducir el capital pendiente. Ampliar el plazo del préstamo puede rebajar la cuota mensual, aunque implica pagar intereses durante más tiempo y, por tanto, puede aumentar el coste total de la hipoteca.
ASUFIN recomienda comparar las distintas opciones antes de modificar las condiciones del préstamo, ya que el impacto depende de las características de cada hipoteca.
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