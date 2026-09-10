40 años del asesinato de 'Yoyes', la primera mujer dirigente de ETA que desafió a la organización
Este jueves se cumplen 40 años del asesinato de Dolores González Katarain, 'Yoyes'. Tras doce años de exilio y desvinculada de ETA, decidió volver a Ordizia. Allí, en su pueblo natal, en plena feria y ante su hijo pequeño, la exdirigente fue ejecutada por ETA "por traición".
De la cúpula directiva a la disidencia
Nacida en Ordizia en 1954, 'Yoyes' huyó a Iparralde en 1973. Allí escaló en el organigrama hasta convertirse en la primera mujer en alcanzar la dirección de ETA. Ejerció como mano derecha de José Miguel Beñarán, 'Argala', a quien sucedió brevemente tras su asesinato por el Batallón Vasco Español (BVE) en 1978.
Lourdes Auzmendi, viuda de Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y exmilitante de ETA-pm, recuerda el machismo imperante en la época: "El papel de la mujer en los años 70 no era el que cabría esperar en una organización autodenominada revolucionaria. Tenían que estar criando hijos, siendo el reposo del guerrero. Éramos propiedad de los hombres, literalmente". En ese contexto, el liderazgo de 'Yoyes' supuso una rara excepción en la vanguardia de la banda.
Sin embargo, sus discrepancias internas la llevaron a abandonar la organización en 1979. Tras el nacimiento de su hijo Arkaitz en 1982, comenzó a preparar su regreso, consciente del riesgo. Así lo plasmó en sus diarios personales, recogidos en el libro póstumo Yoyes, desde su ventana, donde dejó escrito en varias ocasiones que sabía que podía ser asesinada.
El precio de volver a casa
El 10 de septiembre de 1986 era miércoles de mercado en la comarca guipuzcoana del Goierri. 'Yoyes' llevaba apenas once meses en Euskadi tras acogerse a las vías de reinserción y dejar atrás una larga etapa de exilio en México.
Su intento de recuperar una vida independiente se cortó de raíz cuando José Antonio López Ruiz, 'Kubati', se le acercó en la calle. Tras anunciarle que iba a ejecutarla en nombre de ETA, le disparó tres veces en presencia de su hijo, de apenas tres años y medio. La organización justificó el atentado como una ejecución sin juicio por alta traición.
El despertar de la movilización ciudadana
El asesinato provocó una profunda conmoción que derivó en una huelga general que paralizó Ordizia, un hito histórico analizado hoy por figuras como el historiador Gaizka Fernández o la directora de cine Helena Taberna.
Kepa Korta, quien sería alcalde del municipio por Euskadiko Ezkerra al año siguiente, formó parte de una plataforma ciudadana que recogió 8000 firmas de repulsa en fábricas y comités (1500 de ellas en la propia localidad).
Como señala Korta, aquellas movilizaciones "hacían mucho daño a ETA" y sentaron las bases de la contestación social pacífica que, años más tarde, cristalizaría masivamente tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
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