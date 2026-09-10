Nacida en Ordizia en 1954, 'Yoyes' huyó a Iparralde en 1973. Allí escaló en el organigrama hasta convertirse en la primera mujer en alcanzar la dirección de ETA. Ejerció como mano derecha de José Miguel Beñarán, 'Argala', a quien sucedió brevemente tras su asesinato por el Batallón Vasco Español (BVE) en 1978.

Lourdes Auzmendi, viuda de Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y exmilitante de ETA-pm, recuerda el machismo imperante en la época: "El papel de la mujer en los años 70 no era el que cabría esperar en una organización autodenominada revolucionaria. Tenían que estar criando hijos, siendo el reposo del guerrero. Éramos propiedad de los hombres, literalmente". En ese contexto, el liderazgo de 'Yoyes' supuso una rara excepción en la vanguardia de la banda.

Sin embargo, sus discrepancias internas la llevaron a abandonar la organización en 1979. Tras el nacimiento de su hijo Arkaitz en 1982, comenzó a preparar su regreso, consciente del riesgo. Así lo plasmó en sus diarios personales, recogidos en el libro póstumo Yoyes, desde su ventana, donde dejó escrito en varias ocasiones que sabía que podía ser asesinada.