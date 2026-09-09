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El PNV asegura que el acuerdo sobre el nuevo estatus político será "a tres" con PSE-EE y EH Bildu "o no será"

Díez Antxustegi ha valorado la reunión que ha mantenido con el lehendakari, Imanol Pradales, y que cierra la ronda de contactos que el presidente vasco ha llevado a cabo a cabo con los distintos grupos parlamentarios.
GRAFCAV8262. VITORIA, 09/09/2026.- El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Diez Antxustegi (d), durante la reunión con el Lehendakari Imanol Pradales (i) dentro de la ronda de contactos que mantiene con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. EFE/ Adrián Ruiz-hierro
El lehendakari, Imanol Pradales, y el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Antxustegi, durante la reunión. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que el acuerdo sobre el nuevo estatus político de Euskadi será "a tres" bandas, junto con PSE-EE y EH Bildu, "o no será", con el objetivo de lograr un pacto "amplio" y que "represente a la pluralidad del país".

Díez Antxustegi ha valorado, este miércoles en rueda de prensa, la reunión que ha mantenido con el lehendakari, Imanol Pradales, y que cierra la ronda de contactos que el presidente vasco ha llevado a cabo a cabo con los distintos grupos parlamentarios.

El portavoz 'jeltzale' ha emplazado a PSE-EE y EH Bildu a cumplir con lo "acordado" para que las negociaciones sean "discretas" y que lo que se hable en la mesa de negociación "se quede en la mesa".

A su juicio, que los portavoces de esas formaciones políticas pongan condiciones en público o líneas rojas "no es bueno para el desarrollo de la propia negociación" y supondría una "absoluta deslealtad" con lo que se acordó en la mesa negociadora, por lo que ha pedido que "hagan un esfuerzo, sean leales" y que, sobre todo, "cumplan con ese requisito de la discreción que hemos acordado".

Díez Antxustegi ha apremiado también a reducir la burocracia y agilizar los procedimientos para mejorar "la confianza" entre las instituciones y la ciudadanía, por lo que el Gobierno Vasco está trabajando en un proyecto de ley del sector público, con el objetivo de "acercar la administración a la ciudadanía".

"Les pedimos (a la oposición) que sean responsables y que, cuando llegue esa ley del sector público en Euskadi para reducir la burocracia y simplificar los procedimientos, tengan una actitud constructiva y de aportar, ya que es una cuestión muy importante y que la ciudadanía nos está demandando", ha reclamado.

EAJ-PNV Imanol Pradales Política

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