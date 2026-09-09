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Sánchez, a Abascal: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo"

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Euskaraz irakurri: Sanchez, Abascali: "Txakur bat izango naiz, baina zuk ez bezala, nik ez dut jaberik"

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado al líder de Vox, Santiago Abascal, que su Ejecutivo no acepta "el chantaje de ningún partido" y "de ningún país", en alusión a Marruecos, y ha añadido: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo". En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Abascal ha preguntado a Sánchez si está "siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".

Pedro Sánchez Santiago Abascal Congreso Diputados Política

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MADRID, 07/09/2026.- La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra se reanuda en la Audiencia Nacional con la declaración del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola (c), quien presentó un escrito de colaboración en el que apuntó a la "pretensión de cobrar" del expresidente a la hora de conseguir el préstamo para la compañía.El expresidente de Plus Ultra declara que asumió que el pago del 1 % iba para Zapatero.- EFETV
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Hace  min.

El expresidente de Plus Ultra dice que asumió que el pago del 1 % iba al "grupo Zapatero"

Martínez Sola, expresidente y socio mayoritario de esta aerolínea, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno de España por mediar presuntamente para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.
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