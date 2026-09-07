CRISIS MIGRATORIA
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La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva a Ceuta y la "gestión favorecedora" desde Marruecos

La jueza de la AN, María Tardón, ha asumido la competencia para investigar los hechos del 30 y 31 de julio, y denuncia que las fuerzas marroquíes no solo permitieron la entrada, sino que realizaron "un guiado activo" de los migrantes.
(Foto de ARCHIVO) Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. Marcos Moreno / Europa Press 21 AGOSTO 2026;PLAYA;TRAMPOLÍN;MIGRANTES;INMIGRANTES; 21/8/2026
La playa de El Trampolín de Ceuta, un día después de la entrada masiva. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón asumirá la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, y ha apuntado a "permisividad" y "gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos.  Se calcula que 140 personas —83 en aguas españolas— murieron en aquella crisis. 

En un auto, la jueza asume la competencia de la investigación de lo sucedido —ya inició diligencias previas tras una denuncia de la organización Iustitia Europa— , y señala que se trató de una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".

Tardón destaca que "se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", al aludir al "constatado y gráficamente contrastado comportamiento" de las fuerzas de seguridad marroquíes.

La jueza recoge en su auto el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía sobre los hechos, que concluyó que no se trató de actuaciones espontáneas, sino que fue un proceso que apuntaba al "guiado activo" de migrantes por fuerzas marroquíes.

"Se advierte cómo los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles", superar "los obstáculos" y organizar el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, y dentro de las propias aguas.

La magistrada también alude a la "interacción de los agentes uniformados con otros individuos dinamizadores de la masa de personas" que responden a "idénticos perfiles físicos, de vestimenta y de comportamiento", quienes también guiaban a los migrantes y en ocasiones impartían "instrucciones al personal uniformado".

También desgrana las distintas fases de las entradas: una primera oleada de jóvenes mayoritariamente marroquíes de entre 15 y 25 años, equipados con neoprenos y aletas; una segunda con familias y niños, con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento; y una tercera con los mismos perfiles de la primera.

Se investigará la respuesta a la alerta

La magistrada señala que se deberán investigar las actuaciones ante la entrada masiva y alude específicamente a la "articulación de adecuados medios de respuesta" en relación a la información y alertas.

Tardón ve varios niveles de responsabilidad en la entrada, aunque en algunos no se puede señalar por el momento a personas concretas. En el nivel 1, sitúa a la masa que entró en Ceuta; en el 2, a los dinamizadores de redes sociales; en el 3, a los organizadores del flujo de personas en el terreno, es decir policías uniformados y "agentes dinamizadores no uniformados" que impartían instrucciones a los migrantes. En un cuarto nivel sitúa Tardón la planificación del proceso y en un quinto a quienes lo dirigen, a lo que atribuye "una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".

Migración Audiencia Nacional Delitos Marruecos España Política

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