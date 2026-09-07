La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva a Ceuta y la "gestión favorecedora" desde Marruecos
La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón asumirá la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, y ha apuntado a "permisividad" y "gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos. Se calcula que 140 personas —83 en aguas españolas— murieron en aquella crisis.
En un auto, la jueza asume la competencia de la investigación de lo sucedido —ya inició diligencias previas tras una denuncia de la organización Iustitia Europa— , y señala que se trató de una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".
Tardón destaca que "se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", al aludir al "constatado y gráficamente contrastado comportamiento" de las fuerzas de seguridad marroquíes.
La jueza recoge en su auto el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía sobre los hechos, que concluyó que no se trató de actuaciones espontáneas, sino que fue un proceso que apuntaba al "guiado activo" de migrantes por fuerzas marroquíes.
"Se advierte cómo los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles", superar "los obstáculos" y organizar el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, y dentro de las propias aguas.
La magistrada también alude a la "interacción de los agentes uniformados con otros individuos dinamizadores de la masa de personas" que responden a "idénticos perfiles físicos, de vestimenta y de comportamiento", quienes también guiaban a los migrantes y en ocasiones impartían "instrucciones al personal uniformado".
También desgrana las distintas fases de las entradas: una primera oleada de jóvenes mayoritariamente marroquíes de entre 15 y 25 años, equipados con neoprenos y aletas; una segunda con familias y niños, con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento; y una tercera con los mismos perfiles de la primera.
Se investigará la respuesta a la alerta
La magistrada señala que se deberán investigar las actuaciones ante la entrada masiva y alude específicamente a la "articulación de adecuados medios de respuesta" en relación a la información y alertas.
Tardón ve varios niveles de responsabilidad en la entrada, aunque en algunos no se puede señalar por el momento a personas concretas. En el nivel 1, sitúa a la masa que entró en Ceuta; en el 2, a los dinamizadores de redes sociales; en el 3, a los organizadores del flujo de personas en el terreno, es decir policías uniformados y "agentes dinamizadores no uniformados" que impartían instrucciones a los migrantes. En un cuarto nivel sitúa Tardón la planificación del proceso y en un quinto a quienes lo dirigen, a lo que atribuye "una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".
Te puede interesar
El expresidente de Plus Ultra dice que asumió que el pago del 1 % iba al "grupo Zapatero"
Martínez Sola, expresidente y socio mayoritario de esta aerolínea, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno de España por mediar presuntamente para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.
Pradales: "La victoria de AfD en Sajonia es un ejemplo del riesgo que corren las democracias"
El lehendakari ha hecho un llamamiento a reflexionar a todos los partidos políticos del Estado español porque "si no tendremos que enfrentarnos a situaciones como la que estamos viviendo hoy mismo en Sajonia en Alemania en un land determinado pero con la capacidad de contagio que eso tiene en el conjunto europeo".
Otegi: "Euskal Herria demostrará en las urnas que es antifascista; la partida no está perdida"
Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha mostrado su preocupación por la victoria de la extrema derecha en Alemania. Otegi ha advertido del riesgo de que España y Francia queden bajo el control de la ultraderecha. No obstante, ha asegurado que "la partida no está perdida", aunque ha instado a estar preparados para afrontar este escenario. En este sentido, el líder abertzale ha reiterado su propuesta de que las fuerzas soberanistas conformen una lista unitaria.
EH Bildu propone que Joseba Asiron vuelva a ser candidato a la Alcaldía de Pamplona
La secretaría de Pamplona/Iruña de EH Bildu ha presentado esta propuesta "atendiendo a su trayectoria profesional, dedicación y al trabajo que viene realizando desde hace más de una década".
Juan Karlos Izagirre no será candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián
Izagirre ha indicado que volverá a su trabajo como médico y que seguirá trabajando como un militante de base.
Antxustegi afirma que el PNV buscará acuerdos en el nuevo curso político
Entrevistado en Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi espera un curso político intenso, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año electoral. Ha afirmado que su partido seguirá implementando sus prioridades en materia de vivienda, seguridad, economía o empleo. Pese que las citas electorales compliquen el escenario, Antxustegi se muestra convencido en que tratarán de buscar acuerdos. En ese sentido, destaca que el clima político vasco es mucho mejor que el estatal.
Recuerdan en Hondarribia a Josu Zabala Erasun en el 50 aniversario de su muerte
Josu Zabala Erasun falleció en 1976 por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación en esta localidad guipuzcoana por el secuestro del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur'.
Aparece una pintada con una diana contra un ertzaina junto a su casa de Vitoria-Gasteiz
El Departamento de Seguridad ha condenado los señalamientos y amenazas contra policías que recuerdan a "tiempos pasados y atentan no solo contra el agente señalado, sino también contra las bases de la democracia y la convivencia". Los sindicatos ESAN y SIPE también han condenado lo ocurrido.
Agirre dice que "no basta con pasar página" en el caso del palacete y pide "una reparación pública" por el daño causado
La alcaldesa considera que durante estos meses no se ha asistido únicamente a una controversia jurídica, puesto que se han pronunciado acusaciones muy graves contra las personas afectadas y el PNV, por lo que "no basta con pasar página".