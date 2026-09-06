Juan Karlos Izagirre no será candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha dado a conocer que no volverá a optar a la Alcaldía de la capital guipuzcoana y que no será candidato en las elecciones municipales del próximo mayo.

"No voy a ser candidato, vuelvo feliz a mi trabajo como médico", ha indicado en una entrevista publicada por el diario Gara. "Siempre he tenido claro que la aportación desde una primera línea y desde las instituciones públicas debe ser limitada en el tiempo", ha añadido. Ha indicado que volverá a ser un militante de base de EH Bildu y que "seguirá trajanado en este proyecto".

Izagirre, nacido en San Sebastián el 1 de junio de 1963, fue alcalde de la ciudad entre 2011 y 2015, sustituyendo en el cargo al socialista Odón Elorza.