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Juan Karlos Izagirre no será candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián

Izagirre ha indicado que volverá a su trabajo como médico y que seguirá trabajando como un militante de base.

(Foto de ARCHIVO) Juan Karlos Izagirre REMITIDA / HANDOUT por EH BILDU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/2/2026
Imagen de archivo de Juan Karlos Izagirre. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Juan Karlos Izagirre ez da EH Bilduren Donostiako alkategai izango

EITB

Última actualización

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha dado a conocer que no volverá a optar a la Alcaldía de la capital guipuzcoana y que no será candidato en las elecciones municipales del próximo mayo.

"No voy a ser candidato, vuelvo feliz a mi trabajo como médico", ha indicado en una entrevista publicada por el diario Gara. "Siempre he tenido claro que la aportación desde una primera línea y desde las instituciones públicas debe ser limitada en el tiempo", ha añadido. Ha indicado que volverá a ser un militante de base de EH Bildu y que "seguirá trajanado en este proyecto". 

Izagirre, nacido en San Sebastián el 1 de junio de 1963, fue alcalde de la ciudad entre 2011 y 2015, sustituyendo en el cargo al socialista Odón Elorza.

EH Bildu Política Elecciones

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