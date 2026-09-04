El Lehendakari planteará acuerdos sobre economía, autogobierno y vivienda en su ronda con partidos y agentes sociales

El Lehendakari, Imanol Pradales, iniciará el 8 de septiembre una ronda de reuniones con los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, las principales organizaciones sindicales y Confebask. Estos encuentros buscan reforzar el diálogo y avanzar en la búsqueda de acuerdos en diferentes áreas.

La situación económica y las perspectivas de futuro, el fortalecimiento y la ampliación del autogobierno vasco y las principales iniciativas del Gobierno Vasco para la segunda mitad de la legislatura serán el eje de los encuentros, anunciados al inicio del curso político tras el Consejo de Gobierno celebrado en Miramar.

La ronda se enmarca en el objetivo del Gobierno Vasco de afrontar la segunda parte de la legislatura desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos, favoreciendo nuevos espacios de participación y negociación y evitando conflictos que no contribuyan a responder a las preocupaciones de la ciudadanía vasca.

Este compromiso cobra especial importancia ante un escenario marcado por la incertidumbre internacional y el nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2027, según el Ejecutivo.

¿Cuáles serán los tres ámbitos de trabajo?

Situación económica y perspectivas de futuro para el crecimiento y el empleo. Se prestará especial atención a la evolución de las previsiones económicas y de la inflación, las medidas adoptadas ante la situación en Ormuz, el impacto del cambio climático y el apoyo al primer sector. En este marco, el Lehendakari compartirá también las directrices generales de cara al proyecto de Presupuestos de 2027.

Fortalecimiento y ampliación del autogobierno vasco. Pradales trasladará a los grupos parlamentarios la voluntad del Gobierno Vasco de alcanzar acuerdos que vayan más allá de la mayoría con la que cuenta actualmente en el Parlamento Vasco. Asimismo, informará sobre el estado de las negociaciones con el Gobierno español para completar el Estatuto de Gernika, con especial atención a las materias sociolaborales, los Puertos de Interés General y el Régimen Electoral Municipal.

Iniciativas y propuestas en áreas como Vivienda, Industria, Economía y Euskera. Entre ellas se encuentra el Fondo Social de Vivienda, con el que el Ejecutivo busca sumar inversión pública y privada para acelerar la construcción de vivienda de protección pública en Euskadi y favorecer el mayor consenso posible en torno a esta prioridad.

Agenda de reuniones:

8 de septiembre

12:00 horas - Sumar: Jon Hernández.

13:15 horas - PP: Javier de Andrés.

9 de septiembre

09:00 horas - Euskal Sozialistak: Eneko Andueza.

10:30 horas - EH Bildu: Pello Otxandiano.

12:00 horas - Eusko Alderdi Jeltzalea: Joseba Díez Antxustegi.

11 de septiembre

09:00 horas - UGT Euskadi: José Manuel López Conde.

10:15 horas - CCOO Euskadi: Santiago Martínez Pérez.

14 de septiembre

11:00 horas - LAB: Garbiñe Aranburu.

12:30 horas - ELA: Mitxel Lakuntza.

15 de septiembre

12:30 horas - Confebask: Tamara Yagüe.