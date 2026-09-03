Teresa Laespada ha anunciado que se presentará al proceso de primarias del PSE-EE para liderar la candidatura a diputada general del territorio.

Así lo ha avanzado este jueves en Bilbao la propia Laespada durante la reunión del Comité Provincial de los Socialistas Vizcaínos, con la que el partido ha dado comienzo al proceso de primarias para la elección de candidatos a la Diputación Foral de Bizkaia y a los ayuntamientos más grandes, de cara a los comicios forales y municipales de mayo de 2027.



Teresa Laespada lidera desde 2015 el Departamento foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad y ya fue la candidata a diputada general del territorio en las elecciones forales de 2019 y 2023.



"Voy a volver a presentarme a las primarias porque tengo las mismas convicciones que me llevaron a entrar en política, las mismas ganas y la misma energía", ha asegurado la diputada foral, para quien todavía queda "mucho camino por recorrer" en la construcción de "una Bizkaia justa, equilibrada, libre y solidaria".

