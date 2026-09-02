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Laura Aznal repetirá como candidata a presidenta de Navarra por EH Bildu

La Mesa Política de EH Bildu en Nafarroa Garaia ha propuesto nuevamente a Laura Aznal como candidata a presidenta de la Comunidad Foral con el objetivo de "dar continuidad al sólido trabajo de la última década que ha permitido el avance de Nafarroa".
Laura Aznal repetirá como candidata a presidenta de Navarra por EH Bildu
Laura Aznal repetirá como candidata a presidenta de Navarra por EH Bildu. Foto: Orain

EITB

Última actualización

Laura Aznal repetirá como candidata a presidenta de Navarra por EH Bildu, tras ser propuesta por la Mesa Política de EH Bildu de Nafarroa Garaia. En una nota, la coalición ha asegurado que el objetivo de esta propuesta es "dar continuidad al sólido trabajo de la última década que ha permitido el avance de Nafarroa".

EH Bildu ha expresado que "es hora de reforzar, consolidar y profundizar en las mayorías que han permitido que Nafarroa avance". Asimismo, ha subrayado que "es imprescindible responder con ambición tanto a las preocupaciones como a las prioridades de la ciudadanía, sin dar pasos atrás y haciendo frente firmemente a la ofensiva emprendida por la derecha navarra para volver a los modelos del pasado".

Con Laura Aznal, EH Bildu superó los 50 000 votos en las elecciones de 2023, pasando a ser tercera fuerza política y obteniendo dos escaños más que la anterior legislatura (9 en total). 

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