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Zupiria considera "graves" los "comportamientos incívicos" contra la Policía, con "gente muy joven" involucrada

EH Bildu rechaza los ataques pero asegura que son “incidentes puntuales”. El PP pregunta al consejero de Seguridad por la “vinculación política” de la txosna Gogorregi, porque los incidentes del pasado domingo se produjeron en sus inmediaciones.

Bingen Zupiria, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Zupiriak "larritzat" jo ditu poliziaren aurkako "gizalegearen kontrako jokabideak", "oso jende gaztea" tartean dela

Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha remarcado la "gravedad" de los incidentes registrados la madrugada del domingo en Bilbao, unos "comportamientos incívicos" e "inaceptables" en los que ha participado gente "muy joven", al tiempo que ha señalado que "hay una responsabilidad social y una responsabilidad familiar a la que apelar".

En una entrevista en Onda Vasca, Zupiria ha señalado que la "tónica que ha caracterizado este verano ha sido la de la tranquilidad" y ha subrayado la "estrecha colaboración entre la Ertzaintza y las policías locales con una importante presencia de las calles".

Ha reconocido que se han producido "de forma puntual" incidentes en Eibar, en Mondragón y en otros lugares que "tienen una gravedad" que "hay que condenar y llamar la atención de la sociedad".

En cuanto a lo sucedido en Bilbao en la madrugada del domingo ha indicado que "se ha visto gente muy joven lanzando objetos a ertzainas y policías locales", que constituyen "comportamientos incívicos e inaceptables que en ningún caso se deben normalizar"

EH Bildu: “Son incidentes puntuales”

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Río, ha rechazado los ataques sufridos por la Ertzaintza, pero ha agregado que son "incidentes puntuales" que "no empañan" la Aste Nagusia: "Desde luego que los rechazamos, pero bueno, sin querer magnificarlos o sin querer entender que eso representa a Aste Nagusia, porque creemos que no lo representa".

El PP pide conocer la "vinculación política" de la txosna Gogorregi tras los incidentes

El PP vasco ha registrado dos preguntas dirigidas al consejero de Seguridad para conocer "la vinculación política" de la txosna Gogorregi, zona donde se produjeron los incidentes.

Con esas dos iniciativas, presentadas por la parlamentaria Ainhoa Domaica, quieren saber además qué papel desempeñó el local a la hora de impedir los sucesos, según ha señalado el partido en un comunicado este lunes.

El escrito pregunta a Zupiria por su opinión sobre esos hechos y sobre una pelea entre dos mujeres que, según el texto, fue jaleada por los presentes, y reclama saber quiénes son los titulares, gestores y responsables del local, al que el partido ha atribuido vinculación con el PNV.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Gobierno Vasco EH Bildu PP Vasco Política

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