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La Ertzaintza investiga una nueva agresión contra varios agentes en Getxo

En una nota de este sábado, el Departamento asco de Seguridad ha condenado la nueva agresión y ha informado de que unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipayos", "hijos de puta" y "asquerosos".
Euskaraz irakurri: Hainbat agenteren aurka Getxon gertatu den eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza

EITB

Última actualización

La Ertzaintza investiga una nueva agresión contra varios agentes ocurrida esta madrugada en Getxo (Bizkaia) cuando al parecer unos jóvenes han lanzado objetos contra una patrulla y han insultado a gritos a sus integrantes.

En una nota de este sábado, el Departamento asco de Seguridad ha condenado la nueva agresión y ha informado de que la Ertzaintza ha abierto una investigación para localizar e identificar a los autores.

Los hechos han ocurrido pasadas las 05:30 horas cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos.

Según han denunciado, unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipayos", "hijos de puta" y "asquerosos".

En su nota, el Departamento de Seguridad ha mostrado su solidaridad y apoyo a los agentes agredidos y ha recordado que los agentes de la Ertzaintza trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Esan exige cambios legislativos "contundentes" para proteger a los policías

El sindicato policial Esan ha mostrado su hartazgo tras la nueva agresión a agentes de la Ertzaintza y ha exigido medidas "inmediatas" y cambios legislativos "contundentes" que protejan "de verdad" a los agentes y garanticen "consecuencias reales" para sus agresores.

SiPE pide a Esteban que se "preocupe" por "los ertzainas que faltan" y no por "quién sobra" en Euskadi

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza, SiPE, ha pedido al presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que se "preocupe" por "los ertzainas que faltan" y no por "quién sobra" en Euskadi y, tras explicar que la Ertzaintza "necesita agentes suficientes, medios adecuados, planificación, formación, prevención de riesgos laborales y unas condiciones de trabajo dignas", ha añadido que, "para conseguirlo, no es necesario enfrentarse a otros cuerpos policiales".


Ertzaintza Getxo Política

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