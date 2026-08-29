La Ertzaintza investiga una nueva agresión contra varios agentes en Getxo

La Ertzaintza investiga una nueva agresión contra varios agentes ocurrida esta madrugada en Getxo (Bizkaia) cuando al parecer unos jóvenes han lanzado objetos contra una patrulla y han insultado a gritos a sus integrantes.

En una nota de este sábado, el Departamento asco de Seguridad ha condenado la nueva agresión y ha informado de que la Ertzaintza ha abierto una investigación para localizar e identificar a los autores.

Los hechos han ocurrido pasadas las 05:30 horas cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos.

Según han denunciado, unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipayos", "hijos de puta" y "asquerosos".

En su nota, el Departamento de Seguridad ha mostrado su solidaridad y apoyo a los agentes agredidos y ha recordado que los agentes de la Ertzaintza trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos.