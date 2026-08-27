Inundaciones
Al menos 180 muertos y casi 1400 desaparecidos en una riada masiva en Nepal
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que al menos hay cuatro españoles sin localizar.
Al menos 180 personas han muerto y 1384 permanecen desaparecidas, según han confirmado las autoridades. La Junta de Turismo de Nepal asegura que entre los desaparecidos hay 466 personas extranjeras.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que al menos hay cuatro españoles sin localizar.
Al menos 177 personas han muerto y más de 800 permanecen desaparecidas después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según han confirmado las autoridades.
Inundaciones
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que al menos hay cuatro españoles sin localizar.