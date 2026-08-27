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En directo: inundaciones en Nepal

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que al menos hay cuatro españoles sin localizar.
Trishuli Bazar (Nepal), 26/08/2026.- An aerial view of damaged homes in Trishuli Bazar following a flash flood, in Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others were reported missing after a massive flash flood swept through Rasuwa and Nuwakot districts causing widespread destruction to settlements and infrastructure, according to local authorities. (Inundaciones) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Nepal, uholde handia

EITB

Última actualización

Riada en Nepal

El Gobierno de España ha informado de que al menos hay cuatro personas de nacionalidad española sin localizar.
La masa de agua ha llegado hacia las 9:15 hora local (05:30 en Euskal Herria) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y ha golpeado con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Así se ve Nepal desde el aire tras la devastadora riada que ha arrasado el país

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18:00 - 20:00

180 fallecidos y casi 1400 desaparecidos

Al menos 180 personas han muerto y 1384 permanecen desaparecidas, según han confirmado las autoridades. La Junta de Turismo de Nepal asegura que entre los desaparecidos hay 466 personas extranjeras. 

Cuatro personas de origen español desaparecidas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que al menos hay cuatro españoles sin localizar.

Confirman más de un centenar de muertos y cientos de desaparecidos

Al menos 177 personas han muerto y más de 800 permanecen desaparecidas después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según han confirmado las autoridades.

Inundaciones

Al menos 180 muertos y casi 1400 desaparecidos en una riada masiva en Nepal

Agencias | EITB

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que al menos hay cuatro españoles sin localizar.

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Trishuli Bazar (Nepal), 26/08/2026.- Villagers wade through flooded streets following a flash flood in Trishuli Bazar, Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others were reported missing after a massive flash flood swept through Rasuwa and Nuwakot districts causing widespread destruction to settlements and infrastructure, according to local authorities. (Inundaciones) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Al menos 180 muertos y casi 1400 desaparecidos en una riada masiva en Nepal

Espectaculares imágenes llegan desde Nepal

El número de desaparecidos es cambiante, pero oscilan en grandes cantidades de personas desaparecidas, la mayoría extranjeras. 
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