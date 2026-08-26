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Un centenar de muertos y más 700 desaparecidos, entre ellos varios españoles y franceses, en una riada masiva en Nepal

Una riada repentina ha golpeado varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet este miércoles.
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Trishuli Bazar (Nepal), 26/08/2026.- Villagers wade through flooded streets following a flash flood in Trishuli Bazar, Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others were reported missing after a massive flash flood swept through Rasuwa and Nuwakot districts causing widespread destruction to settlements and infrastructure, according to local authorities. (Inundaciones) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
18:00 - 20:00
Imagen posterior a la riada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gutxienez 55 hildako eta 403 desagertu, tartean bi espainiar eta hiru frantziar, Nepalgo uholde jendetsuan

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 98 personas han muerto y más de 700 permanecen desaparecidas este miércoles después de que a primera hora de la mañana una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según han confirmado las autoridades.

La Junta de Turismo de Nepal ha asegurado que más de 700 personas, entre ellas 391 extranjeras, permanecen desaparecidas. Dos de ellas son de nacionalidad española y otras tres de nacionalidad francesa, según las fuentes.

La masa de agua ha llegado hacia las 9:15 hora local (05:30 en Euskal Herria) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y ha golpeado con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, ha atribuido de forma preliminar a un terremoto la riada, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que ha bloqueado el cauce del río Bhote Koshi.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha registrado a las 02:52 GMT (04:52 en Euskal Herria) un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Terremoto en Nepal Asia Inundaciones Internacional

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