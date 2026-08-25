El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este martes, señalando que Alemania se ha convertido de forma creciente en objetivo de ataques híbridos, como el reciente incidente con un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, y las ha prometido que los responsables "pagarán" por sus acciones.

Las investigaciones realizadas hasta el momento han especificado que este tercer dron ha sido localizado el pasado 14 de agosto, días después de los primeros hallazgos, en una zona adyacente al sector occidental del aeródromo.

Previamente, la Policía ha anunciado la aparición de los dos primeros drones con cargas explosivas: uno en la zona de aviones de carga y otro cerca de una aeronave ucraniana Antonov. Los técnicos desplegados en la zona han hallado residuos de una sustancia que podría corresponder a un material altamente explosivo, aunque la carga no se ha llegado a detonar en ningún momento.

Merz ha asegurado de forma tajante que Berlín "impondrá un precio a los responsables de los ataques híbridos" contra el país. Aunque el Gobierno ha evitado mencionar explícitamente a Rusia, refiriéndose en su lugar a una "potencia extranjera", círculos de seguridad alemanes han dado por hecho que los servicios secretos rusos han participado en la planificación del sabotaje.

El aeropuerto de Leipzig ha sido considerado un centro neurálgico para el envío de armamento, incluido el destinado a la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, Alemania ha registrado un notable incremento en el avistamiento y reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

Si bien Merz no ha querido señalar directamente a los autores, ha garantizado que Alemania continuará apoyando a Ucrania con determinación y a largo plazo, aclarando que el objetivo no es prolongar la guerra, sino "forzar negociaciones de paz"