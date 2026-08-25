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Merzek herrialdeak erregistratutako azken dron erasoen arduradunak zigortuko dituela agindu du

Alemaniako agintariek astearte honetan jakinarazi dutenez, hirugarren drone bat aurkitu dute Leipzigeko aireportutik gertu; hilabete hasieran lehergailuz kargatutako beste bi artefaktu aurkitu zituzten inguru horretan bertan.

Dron Alemania EFE

Leipzigeko aireportua/Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak astearte honetan adierazi duenez, Alemania eraso hibridoen jomuga bihurtu da azken urtean. Leipzigeko aireportuan lehergailuz betetako dron batekin izandako istilua izan da azkena. Merzek agindu du arduradunek beren ekintzengatik "ordaindu" egingo dutela.

Orain arte egindako ikerketek zehaztu dutenez, hirugarren dron hau joan den abuztuaren 14an aurkitu zuten, aerodromoaren mendebaldeko eremuaren inguruan.

Aurretik, Poliziak lehergailuz kargatutako lehen bi dronen agerpena iragarri zuen: bat zama-hegazkinen eremuan eta bestea Antonov hegazkin ukrainar baten ondoan. Inguru horretan zeuden teknikariek lehergailu handiko material baten hondakinak aurkitu zituzten, nahiz eta karga ez zen lehertu.

Merzek sendo ziurtatu du Berlinek "erantzun egingo diela" herrialdearen aurkako eraso hibridoen arduradunei. Gobernuak Errusia esplizituki aipatzea saihestu du, haren ordez "atzerriko potentzia" bat dela esanez. Hala ere, Alemaniako segurtasun-inguruek ziurtatutzat jotzen dute Errusiako zerbitzu sekretuek sabotajearen plangintzan parte hartu dutela.

Leipzigeko aireportua armamentua bidaltzeko gune neuralgikoa da, Ukrainako gerrarako bereziki. Errusiako inbasioa hasi zenetik, Alemaniak dronekin egindako erasoen eta instalazio militarren behaketen hazkunde nabarmena erregistratu du.

Merzek egileak zuzenean seinalatu nahi izan ez dituen arren, Alemaniak Ukrainari laguntzen jarraituko duela bermatu du, helburua gerra luzatzea ez dela argituz, baizik eta "bake-negoziazioak" sustatzea.

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