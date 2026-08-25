Tornadoa Frantzian
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Tornado batek gutxienez 40 zauritu eta 300 etxe kaltetu ditu Frantziako hegoaldean

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

40 pertsona baino gehiago zauritu dira eta horietako 15 ospitaleratu behar izan dituzte. Tornado horrek ere bi pertsona desagertuta utzi ditu Pomas herrian, Aude departamenduan, Frantziako hegoaldean.

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