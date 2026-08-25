AEB - KANADA

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Trumpek % 50era igoko ditu Kanadako automobilen eta beste produktu batzuen gaineko muga-zergak

Trumpen arabera, erabaki horren arrazoia da Kanadak AEBko nekazarien produktuei ezartzen dizkien tarifak. Ildo horretatik, Kanadako lehen ministroak nabarmendu du bere herrialdea "funtsezko hornitzailea" dela AEBentzat, batez ere energia, mineral jakin batzuen eta hornidura-kateetarako ezinbesteko produktuen arloan.

(Foto de ARCHIVO) August 18, 2026, Garden City, Ny, United States: U.S. President Donald Trump, pauses to listen to the applause after delivering remarks on crime at the David S. Mack Center for Training and Intelligence, August 14, 2026, in Garden City, New York. Trump rallied supporters for Republican candidates for the mid-term elections.,Image: 1125332347, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Molly Riley/White House / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Molly Riley/White House / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 18/8/2026

Donald Trump, AEBko presidentea. Artxiboko argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera % 50era igoko dituela Kanadatik iritsitako automobilen, kamioien, automobil-osagaien eta altzairuaren gaineko muga-zergak. Neurria, bi herrialdeen arteko azken merkataritza-negoziazioen porrotaren ondoren iritsi da.

Kanadak AEBko nekazarien produktuei ezartzen dizkien tarifengatik hartu du erabakia Trumpek, eta ziurtatu du AEBk ez duela bere bizilagunaren behar komertzialki; Kanadak, berriz, negozioen % 95 egiten ditu Washingtonekin. Testuinguru horretan, Kanadako automobilen gaineko tarifa % 25ekoa izan da orain arte, eta negoziazioetan % 15era jaistea planteatu zuten.

Testuinguru horretan, Jamieson Greer AEBko merkataritza-ordezkariak Mark Carneyren gobernuari leporatu dio negoziazioetan kontzesio gehiago eskatu izana. Kanadak, tarifa-jaitsiera zerbitzu ertaineko eta astuneko ibilgailuetara ere zabaltzea nahi zuen. Greerrek, hala ere, elkarrizketari berriro ekiteko aukera zabalik utzi du, nahiz eta ohartarazi duen Washingtonek merkataritza-politika irmoari eutsiko diola.

Negoziazioen porrotak, gainera, AEBk Kanadako zenbait produkturi automatikoki % 50eko tarifa ezartzea ekarri du, 24.000 milioi euro inguruko merkantziei, besteak beste ardoa, zementua eta hockey-makilak. Horren aurrean, Carneyk igoera horri erantzuteko neurriak iragarri ditu, besteak beste altzairuaren, esnekien, nekazaritzako ekipamenduen eta paperaren sektoreetan. Neurri zuzenak irailaren 8tik aurrera jarriko dituzte indarrean, eta asmo txarrez jokatu izana leporatu dio AEBko presidenteari.

Muga-zergen mehatxuak baztertu ditu Carneyk

Testuinguru horretan, Mark Carney Kanadako lehen ministroak adierazi du Trump Kanadako ekonomiaren funtsezko sektoreak suntsitzen saiatzen ari dela, hala nola automobilgintza eta aluminioaren industria, eta azpimarratu du muga-zergen gaineko mehatxu berriak ez direla ezustekoak.

Hala, Carneyk azaldu du Kanadak negoziazioak bertan behera uztea erabaki duela, Washingtonek jarritako baldintzak bidegabeak zirela eta akordio txarra zekartela uste zuelako. Hala ere, ziurtatu du bi herrialdeek oraindik lor dezaketela "elkarri mesedegarri zaion akordioa", baldin eta Kanadaren "subiranotasuna eta independentzia" errespetatzen baditu.

Lehen ministroak, halaber, baztertu egin du Trumpek AEBek Kanadaren beharrik ez dutela dioen baieztapena, eta nabarmendu du bere herrialdea energia, mineral jakin batzuen eta AEBko hornidura-katearentzat ezinbesteko produktuen hornitzailea dela, batez ere automobilgintzaren sektorerako. Nahiz eta ez duen argitu elektrizitatearen eta petrolioaren esportazioak murriztuko dituen ala ez, ziurtatu du Kanadak jarrera lasai eta positiboari eutsiko diola, baina, behar izanez gero, beste neurri batzuk aztertuko dituela.

Halaber, Carneyk Kanadan frantsesa babestearen alde egin du, AEBko merkataritza-ordezkariaren kritiken aurrean, eta eskubidea dela adierazi du. Azkenik, negoziazioei berriro ekiteko prest egongo dela ziurtatu du, Washingtonek Kanadako industriekiko jarrera egokia hartzen duenean eta benetako lankidetzan oinarritutako harremana proposatzen duenean.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Kanada Munduko albisteak

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