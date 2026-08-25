Tornado en Francia
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Al menos 40 heridos y 300 casas afectadas por el paso de un tornado en el sur de Francia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tornado batek gutxienez 40 zauritu eta 300 etxe kaltetu ditu Frantziako hegoaldean

Última actualización

Más de 40 personas han resultado heridas y 15 de ellas han tenido que ser hospitalizadas tras el paso de un tornado que también deja dos personas desaparecidas desde la tarde del lunes en la localidad de Pomas, en el departamento del Aude, en el sur de Francia.

Francia Desastres naturales Tornados Internacional

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