Al menos 40 heridos y 300 casas afectadas por el paso de un tornado en el sur de Francia
Más de 40 personas han resultado heridas y 15 de ellas han tenido que ser hospitalizadas tras el paso de un tornado que también deja dos personas desaparecidas desde la tarde del lunes en la localidad de Pomas, en el departamento del Aude, en el sur de Francia.
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