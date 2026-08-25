Al menos 40 heridos y 300 casas afectadas por el paso de un tornado en el sur de Francia

Un terremoto de magnitud 5,9 en la escala de Richter ha sacudido durante la madrugada de este domingo el este de Japón, con especial incidencia en la región de Tokio y las prefecturas próximas. 30 personas han resultado heridas y se han registrado interrupciones en algunos servicios ferroviarios. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha descartado la posibilidad de tsunami.