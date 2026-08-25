Singapurrek 47.000 euro emango ditu seme-alaba bakoitzeko, jaiotza-tasa sustatzeko asmoz
Familiei zuzendutako neurriek, halaber, hobekuntzak dakarte etxebizitzan, haurtzaindegietan eta hazteko baimenetan. Laguntza-pakete hori 2026an jaio diren edo 1 eta 17 urte bitartean betetzen dituzten Singapurreko haur herritar guztiei zabalduko zaie.
Singapurrek jaiotza-tasa sustatzeko plan bat jarri du martxan. Horren arabera, Singapurreko 70.000 dolarreko (47.000 euro inguru) laguntza aurreikusten da, hiri-estatuan jaiotako haur bakoitzeko, gurasoei laguntza "sendoa" eta "iraunkorra" emateko.
Lawrence Wong Singapurreko lehen ministroak Singapurreko Egun Nazionalaren desfilean seme-alaben hazkuntzari laguntzeko neurri berri honen inguruko nondik norakoak azaldu ditu. "Gauzak sinplifikatuko ditugu. Haur guztiek laguntza bera jasoko dute. Eta babes handiagoa emango diegu, ez bakarrik jaiotzean, baizik eta urteetan zehar, haurrak hazten diren heinean", esan du.
Laguntza-pakete hori 2026an jaio diren edo 1 eta 17 urte bitartean betetzen dituzten Singapurreko haur herritar guztiei zabalduko zaie, eta adinaren arabera aurreikusitako onura jakin batzuk jasoko dituzte urte horretan bertan eta hurrengo urteetan.
Familia ugarientzako onura ekonomikoak are gehiago handituko dira: garraiorako laguntzak emango dira, eta dirulaguntza handiagoak jasoko dituzte hiru seme-alaba edo gehiago dituzten gurasoek. Horrez gain, etxebizitzaren arloan ere neurri berriak aurreikusten dira.
Luzaroan iraungo duten laguntzak
Hala, Wongek zehaztu duenez, gurasoek 10.000 dolar (6.700 euro) jasoko dituzte haur bakoitza jaio ondoren. Horrez gain, beste 5.000 dolar (3.375 euro) emango dira Haurren Garapenerako Konturako -haurrentzako aurrezki-kontua, neurri batean estatuak finantzatua-, eta gurasoek kontu horretan sartzen duten dolar bakoitzeko 5.000 dolarrerainoko laguntza ere jasoko dute.
Gainera, gurasoek 32.000 dolar (21.500 euro) jasoko dituzte, urtean 2.000 dolar (1.350 euro) emanez, haurra urtebetera betetzen duenetik 16 urte bete arte. Bestalde, haurrek 17 urte betetzen dituztenean, Singapurreko Gobernuak beste 10.000 dolar emango ditu goi-mailako hezkuntzako gastuak ordaintzeko.
Era berean, Singapurreko gastu medikoak aurrezteko sistema nazionalak, Medisavek, beste 5.000 dolar jarriko ditu, eta Edusavek, hezkuntzarako aurrezki-sistemak, beste 2.500 dolar (1.600 euro) gehituko ditu urteko ekarpenetan lehen eta bigarren hezkuntzan.
Singapurreko Gobernuak, halaber, hainbat neurri jarriko ditu martxan etxebizitzaren, haurtzaindegien eta haurrak zaintzeko baimenen arloetan, jaiotza-tasaren arazoari aurre egiteko asmoz.
"Seme-alabak izateko erabakia oso pertsonala da. Politikek, berez, ezin dute hori lortu. Baina egin dezakeguna da seme-alabak izan nahi dituzten singapurtarrei familia bat osatzea eta seme-alabak haztea erraztea. Eta familia guztiek jakitea nahi dugu: seme-alabak izatea erabakitzen badute, Gobernuak babesa emango die. Babes handiagoa emango diegu, eta urte gehiagoz. Eta gurasoei seme-alaben hazkuntza-prozesu osoan zehar lagunduko diegu", adierazi du Singapurreko lehen ministroak.
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