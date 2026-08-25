Singapur entregará 47 000 euros por cada hijo para fomentar la natalidad
Singapur ha anunciado la puesta en marcha de un plan fomentar la natalidad que contempla una ayuda de 70 000 dólares singapurenses (unos 47 000 euros) por cada niño nacido en la ciudad-estado con el objetivo de aportar un apoyo "sólido" y "sostenido" a los padres.
El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, ha informado de los detalles de esta nueva medida de apoyo financiero a la crianza de los hijos durante el desfile del Día Nacional de Singapur. "Simplificaremos las cosas. Todos los niños recibirán el mismo nivel de apoyo. Y brindaremos más apoyo, no solo al nacer, sino a lo largo de los años, a medida que los niños crecen", ha sostenido.
Este paquete de apoyo se extenderá a todos los niños ciudadanos de Singapur nacidos o que cumplan entre 1 y 17 años en 2026, quienes recibirán beneficios según su edad en este mismo año y en los próximos.
Los beneficios económicos se ampliarán más aún para familias numerosas con ayudas al transporte y mayores subvenciones para aquellos padres con tres hijos o más, al tiempo que se contemplan nuevas medidas en materia de vivienda.
Ayudas prolongadas
De esta manera, Wong ha detallado que los padres recibirán 10 000 dólares (6700 euros) después del nacimiento de cada niño, así como el pago de otros 5000 dólares (3375 euros) para la Cuenta de Desarrollo Infantil -cuenta de ahorro para niños financiada en parte por el estado- y una ayuda de hasta 5000 dólares por cada dólar que los padres ingresen en esta cuenta.
Además, los progenitores recibirán 32 000 dólares (21 500 euros), a razón de 2000 dólares (1350 euros) anuales desde que el niño cumpla 1 año y hasta los 16. Por otra parte, una vez cumplidos los 17 años, el Gobierno de Singapur extenderá otros 10 000 dólares para sufragar los gastos de la educación superior.
Igualmente, el sistema nacional de ahorro para gastos médicos de Singapur, Medisave, aportará otros 5000 dólares y Edusave, mismo sistema para la educación, añadirá otros 2500 dólares (1600 euros) en contribuciones anuales durante la educación primaria y secundaria.
El Gobierno de Singapur también desplegará una batería de medidas en el ámbito de la vivienda, guarderías y permisos para la crianza para atajar igualmente el problema de la natalidad.
"La decisión de tener hijos es profundamente personal. Las políticas por sí solas no pueden lograrlo. Pero lo que sí podemos hacer es facilitarles a los singapurenses que desean tener hijos la tarea de formar y criar una familia. Y queremos que todas las familias sepan: si deciden tener hijos, el Gobierno les apoyará. Brindaremos más apoyo, y durante más años. Y acompañaremos a los padres a lo largo de todo el proceso de crianza de sus hijos", ha aseverado el primer ministro de Singapur.
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