Ehun bat lagun hil eta 700 baino gehiago falta dira Nepalen, tartean hainbat espainiar eta frantziar, uholde handi baten ondorioz
Bat-bateko uhaldi batek hainbat herri kolpatu ditu asteazken honetan Tibeteko mugatik gertu.
Gutxienez 98 pertsona hil dira eta 700 lagun baino gehiago agertu barik daude asteazken honetan, Tibeteko mugatik gertu bat-bateko uholde batek hainbat herri kolpatu baitu, agintariek baieztatu dutenez.
Nepalgo Turismo Batzordeak ziurtatu duenez, 700 bat pertsona, falta dira, horien artean 341 atzerritar. Horietako bik Espainiako nazionalitatea dute eta hiruk Frantziakoa, iturrien arabera.
Ur masa 09:15 aldera (05:30 Euskal Herrian) iritsi da Bhote Koshi ibaira Tibetetik eta indar handiz kolpatu ditu Timure, Rasuwagadhi eta Syabrubesi.
Shishir Khanal Nepalgo Kanpo Arazoetako ministroak esan du litekeena dela lurrikara batek eragin izana uhaldia, lur-irristatze batek Bhote Koshi ibaiaren ibilgua blokeatu ostean.
Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak (USGS) 4,4 graduko lurrikara erregistratu du 02:52an (04:52 Euskal Herrian), epizentroa Nepalgo Kodari herritik 77 kilometro ipar-mendebaldera izan du, 10 kilometroko sakoneran.
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